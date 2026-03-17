BETIM E SETE LAGOAS

Lula visita Minas nesta sexta e deve ser acompanhado por Pacheco

A visita se dá em meio à expectativa de Pacheco de trocar de partido para disputar a eleição ao governo

AM
Andrei Megre
Andrei Megre
17/03/2026 19:18

Lula e Rodrigo Pacheco crédito: Ricardo Stuckert / PR e Edesio Ferreira/EM/DA Press

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltará a Minas Gerais nesta sexta-feira (20/3) para visitas a Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e a Sete Lagoas, na Região Central do estado. O senador Rodrigo Pacheco (PSD), possível candidato ao governo, deve acompanhá-lo.

A agenda ainda não foi confirmada oficialmente pela assessoria da Presidência, mas foi adiantada por políticos próximos. Em Betim, o presidente vai inaugurar uma usina fotovoltaica na Refinaria Gabriel Passos (Regap), da Petrobras, na divisa com Ibirité.

Lula e Pacheco

A presença de Pacheco ainda não está confirmada, mas está sob grande expectativa. O senador negocia para ser o candidato de Lula em Minas e precisa trocar de partido até 3 de abril para tal, já que sua legenda, o PSD, filiou o vice-governador Mateus Simões, já pré-candidato.

Será a segunda visita do presidente a Minas neste ano. Em 28 de fevereiro, o petista visitou Juiz de Fora e Ubá, cidades da Zona da Mata atingidas por fortes chuvas que deixaram 73 mortos. Pacheco também esteve ao lado de Lula na ocasião.

