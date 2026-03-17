Dallagnol erra e diz que Haddad governou SP: ‘Entregou estado quebrado’
Ministro de Lula foi prefeito de São Paulo entre 2013 e 2016. O PT nunca governou o Estado de São Paulo
compartilheSIGA
Ao criticar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo) errou e disse que ele foi governador de São Paulo. O petista, entretanto, foi prefeito da capital paulista.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em post no X, antigo Twitter, o ex-procurador da República comemorou a notícia de que Haddad deve deixar o Ministério da Fazenda em breve, em meio a especulações de que ele pode disputar pelo governo de São Paulo.
Dallagnol chamou o ministro de “Taxad”: “O homem que tentou taxar streamings, Uber, iFood, fundos de investimento e até a herança dos brasileiros finalmente vai embora, mas deixa um legado pesado: mais impostos e menos dinheiro no bolso de quem trabalha”.
Leia Mais
Erro
O ex-procurador cometeu o erro e ainda afirmou que o petista “quebrou” o estado paulista. Haddad foi prefeito de São Paulo entre 2013 e 2016. Em 2022, opetista disputou o governo paulista, mas foi derrotado por Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“Agora ele [Haddad] quer governar São Paulo. O mesmo estado que já governou e entregou quebrado. Atenção paulistas: o Taxad quer voltar ao palácio [dos Bandeirantes]. Vocês vão apoiar? Escreva nos comentários”, completou Dallagnol.