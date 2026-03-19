A mobilização do governo para levar 18 ministros à despedida de Haddad em São Paulo

O lançamento do ministro Fernando Haddad (Fazenda) como pré-candidato do PT ao Palácio dos Bandeirantes nesta quinta-feira, 19, contará com forte presença do primeiro escalão do governo Lula. No último dia à frente da pasta, Haddad participará pela manhã de uma programação oficial que terá a participação de 18 colegas da Esplanada e, à noite, anunciará a decisão de disputar o Executivo estadual com Tarcísio de Freitas (Republicanos), que deve tentar a reeleição.

A organização da agenda de atividades foi cercada de cuidados pelo Planalto, tanto para garantir a presença de prefeitos, gestores e lideranças locais no lançamento quanto para evitar que a festa não caracterize propaganda eleitoral antecipada ou uso da máquina pública para fins eleitorais. Por isso, o anúncio da pré-candidatura será feito depois do “expediente” dos ministros.

Lula é esperado nos dois eventos. Pela manhã, ele participará na capital da abertura da “Caravana Federativa”, uma espécie de feira com oficinas montadas pelos ministérios para atender prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e estaduais, vereadores e gestores de convênios de todas os municípios do estado, organizada pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

Essa é a agenda que terá quase duas dezenas de ministros e representantes de autarquias e bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), todos a postos para apresentar um cardápio de programas governamentais para os gestores locais. A intenção do Planalto é mostrar o que os pré-candidatos Lula e Haddad oferecem aos estados e municípios. O evento terá duração de dois dias e ocorrerá no Expo Center Norte, espaço com capacidade para 4.500 pessoas.

A parte eleitoral da agenda será cumprida a partir das 19 horas na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, com a presença de políticos, do presidente nacional do PT, Edinho Silva, e do presidente do PT de São Paulo, Kiko Celeguim. Haddad e Lula planejam falar com a imprensa para anunciar a pré-candidatura. “É claro que um evento ajuda o outro”, admitiu um petista, considerando que muitos prefeitos e lideranças locais em busca dos programas do governo também devem comparecer a São Bernardo.

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Depois de muita relutância, Haddad atendeu ao pedido de Lula para concorrer ao governo paulista. A chapa petista também deve contar com as ministras Simone Tebet (Planejamento) e Marina Silva (Meio Ambiente) ao Senado. Ainda não foi definido o nome do vice.