Lula diz que 'país não pode eleger quem acha que se vacinar vai virar gay'

Em tom de campanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (20/3), em Sete Lagoas, região Central do estado, que a população tem que pensar bem antes de votar nessas eleições. Ele fez uma crítica indireta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que lançou o filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a disputa presidencial. Sem citar nenhum dos dois, ele disse que o eleitor não deve escolher quem acredita que quem tome vacina vai virar "gay" ou "jacaré".

"Daqui a pouco esse país vai ter eleição. Você não pode nunca correr o risco de eleger uma pessoa e que diz que quem tomar vacina vai virar gay. Não pode votar nunca numa pessoa que zomba de outra que estava morrendo por falta de ar. Você não pode votar nunca numa pessoa que diz que se tomar vacina vira jacaré. Você não pode votar nunca numa pessoa que em vez de incentivar a compra de livro, incentiva a compra de arma, achando que isso vai resolver os problemas da humanidade. Então, a bola vai estar com vocês", defendeu.

Lula questionou ainda se o eleitor escolheria um inimigo para ser padrinho ou madrinha do filho. "Vocês escolheriam uma pessoa que vocês não gostam para ser madrinha da filha de vocês? Quando você vai votar, tem que pensar nisso", disse Lula.

O presidente também condenou a violência contra a mulher e disse que "homem que bate em mulher, não merece ser chamado de homem".

Lula esteve em Sete Lagoas para uma visita à fábrica da Iveco, onde anunciou a entrega de 324 novos ônibus do Programa Caminho da Escola, produzidos na montadora.

Lula estava acompanhado do presidente da Iveco para a América Latina, Marcio Querichelli, do ministro da Educação, Camilo Santana, do senador Rodrigo Pacheco (PSD) e da prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), pré-candidata do partido ao Senado, além de deputados e lideranças políticas locais.

De acordo com Santana, uma remessa de 158 ônibus escolares entregues hoje pela Iveco serão despachados, simultaneamente, para municípios como Caxias do Sul e Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e São Mateus, no Espírito Santo.

"Simbolicamente, estamos inaugurando a primeira etapa do projeto "Vídeo-Ônibus", com a entrega destes veículos a todos os municípios contemplados. Este modelo de aquisição é diferente: o MEC (Ministério da Educação) adquiriu todos os ônibus e está conduzindo a primeira etapa. O FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) está fazendo a concessão ao município, em contraste com o sistema anterior, no qual o município recebia os recursos, contratava e pagava as empresas. Agora, realizamos a compra diretamente, como fazemos com as ambulâncias, e efetuamos a entrega", afirmou o ministro durante visita pela fábrica ao lado do presidente.

O ministro da Educação disse que desde o início do programa, em 2009, ainda no segundo mandato de Lula, já foram entregues 12 mil ônibus escolares. A visita à fábrica marca o início da distribuição de mil ônibus que vão beneficiar estudantes da educação básica, especialmente de áreas rurais, ribeirinhas e de difícil acesso, disse Carlos Santana.

Lula não deu entrevistas, mas durante a visita pela fábrica, destacou a segurança dos veículos. "A segurança destes ônibus é notável, tanto que, ao tentar ligá-lo, constatei que ele não entrava em funcionamento se o procedimento não fosse o correto", afirmou.

O evento atrasou cerca de quatro horas devido ao mau tempo em Belo Horizonte, que impediu o deslocamento do presidente para Sete Lagoas.

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Mais cedo, Lula esteve em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, visitando a Refinaria Gabriel Passos (Regap).