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SETE LAGOAS

Chuva atrasa visita de Lula a Sete Lagoas

Mau tempo prejudica decolagem de avião de Belo Horizonte e presidente faz o percurso de 70 km de carro

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
20/03/2026 17:57

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Evento de Lula pode ser cancelado
Evento de Lula pode ser cancelado crédito: LEANDRO COURI/EM/DAPRESS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atrasou em mais de duas horas a chegada a Sete Lagoas, região Central de Minas Gerais, para uma visita à fábrica da Iveco, onde anunciará a entrega de 324 novos ônibus escolares do Programa Caminho da Escola, que atenderão todo o Brasil.

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O mau tempo para decolagem na capital mineira dificultou o deslocamento, que seria feito de helicóptero. As chuvas não cessaram, e Lula teve que fazer o trajeto, de aproximadamente 70 km, de carro.

A chegada do presidente ao local ocorreu por volta das 16h45, mas ele era esperado em Sete Lagoas às 14h20.

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Hoje ainda está previsto o embarque do presidente para Bogotá, na Colômbia, onde participa amanhã do I Fórum de Alto Nível CELAC-África e da X Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Mais cedo, ele esteve em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, visitando a Refinaria Gabriel Passos.

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