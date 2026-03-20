Chuva atrasa visita de Lula a Sete Lagoas

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atrasou em mais de duas horas a chegada a Sete Lagoas, região Central de Minas Gerais, para uma visita à fábrica da Iveco, onde anunciará a entrega de 324 novos ônibus escolares do Programa Caminho da Escola, que atenderão todo o Brasil.

O mau tempo para decolagem na capital mineira dificultou o deslocamento, que seria feito de helicóptero. As chuvas não cessaram, e Lula teve que fazer o trajeto, de aproximadamente 70 km, de carro.

A chegada do presidente ao local ocorreu por volta das 16h45, mas ele era esperado em Sete Lagoas às 14h20.

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Hoje ainda está previsto o embarque do presidente para Bogotá, na Colômbia, onde participa amanhã do I Fórum de Alto Nível CELAC-África e da X Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Mais cedo, ele esteve em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, visitando a Refinaria Gabriel Passos.