Lula anuncia a retomada de investimentos da Petrobras em Minas Gerais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na manhã desta sexta-feira (20) à Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para anunciar a retomada de investimentos da Petrobras em Minas Gerais.

Lula está acompanhado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, do senador Rodrigo Pacheco, que é cotado como possível candidato ao governo mineiro com apoio do PT em 2026, além de autoridades locais. Também participam da agenda a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), o prefeito de Betim, Heron Guimarães (União Brasil), e o vereador de Belo Horizonte Pedro Rousseff (PT).

A visita teve um atraso de mais de duas horas. Para compensar o atraso, o presidente serviu pão de queijo para para jornalistas presentes no local.

Lula serviu pães de queijo a jornalistas após atraso de agenda Edésio Ferreira/EM/D.A. Press

Durante a visita, o governo federal e a Petrobras anunciaram aportes previstos no Plano de Negócios da estatal para o período de 2026 a 2030. A estimativa é de R$ 3,8 bilhões em investimentos na Regap, com geração de cerca de 8 mil postos de trabalho. No horizonte de dez anos, o volume total pode chegar a R$ 9 bilhões, com potencial de 36 mil empregos diretos e indiretos.

Entre os projetos em andamento está a implantação da unidade de produção de combustível sustentável de aviação (SAF), em linha com a política de transição energética e as exigências internacionais do setor. A refinaria também já iniciou a produção do Diesel R, com conteúdo renovável.

A Petrobras anunciou ainda obras para ampliar a capacidade de processamento da unidade, atualmente em 166 mil barris por dia, com previsão de aumento inicial de 25 mil barris diários até 2027 e estudos para expansão adicional que pode elevar a capacidade total em cerca de 50%.

Outro destaque é a entrada em operação da primeira usina fotovoltaica instalada em uma refinaria da estatal, com investimento de R$ 63 milhões e cerca de 20 mil placas solares. A estrutura deve reduzir emissões em aproximadamente 8 mil toneladas de CO2 por ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A visita ocorre em meio à intensificação da presença de Lula em Minas Gerais e ao movimento de articulação política no estado, onde o presidente tem buscado fortalecer aliados e ampliar sua base para as eleições de 2026.