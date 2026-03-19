Ex-secretário de Lula negocia com PL em Minas

O ex-secretário municipal de Esportes e Lazer de São Paulo e ex-integrante do Ministério do Esporte no governo Luiz Inácio Lula da Silva, Thiago Milhim, intensifica sua atuação política em Minas Gerais e articula filiação ao PL com o objetivo de disputar as eleições de 2026.

Milhim foi nomeado em março de 2023 para comandar a Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte. A indicação integrou o acordo político que garantiu a adesão de parte da bancada do Podemos à base do governo federal. No mesmo período, outro nome ligado ao partido, Douglas Figueiredo, foi indicado para a presidência da Geap, entidade de assistência à saúde de servidores públicos federais.

O ex-secretário deixou o cargo no fim de 2023 após a divulgação da liberação de cerca de R$ 73 milhões para obras em estádios, com recursos destinados principalmente a municípios considerados redutos eleitorais do Podemos. Posteriormente, passou a ocupar função na diretoria de Relacionamento da Autogestão da própria Geap.

A partir de 2025, Milhim iniciou movimentação política em Minas Gerais. Em abril daquele ano, obteve carteira suplementar na Ordem dos Advogados do Brasil em Minas e passou a criar perfis nas redes sociais direcionados ao público mineiro. Nessas páginas, adotou o sobrenome “Ganem”, associado a um grupo político originário de São Paulo.

A estratégia digital segue modelo semelhante ao utilizado por Lucas Ganem, eleito vereador em Belo Horizonte em 2024. O parlamentar responde atualmente a processo de cassação na Câmara Municipal, foi alvo de decisão do Tribunal Regional Eleitoral por fraude em domicílio eleitoral e é investigado pela Polícia Federal por suspeita de irregularidades na declaração de residência.

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Nos bastidores, interlocutores avaliam que a aproximação de Milhim ao PL está ligada à tentativa de disputar vaga proporcional em uma chapa competitiva no estado. O partido tem como principal liderança em Minas o deputado federal Nikolas Ferreira, que aparece à frente em cenários de pesquisas eleitorais para o governo em 2026.