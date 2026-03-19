Viana sobre emendas repassadas à Lagoinha: ‘Vou continuar doando'

O senador Carlos Viana (Podemos-MG) afirmou que continuará doando para a Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, para quem enviou emendas parlamentares – as chamadas “emendas pix” – que somam R$ 3,6 milhões nos últimos sete anos. Viana, juntamente do Senado Federal, recebeu uma determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que as destinações fossem explicadas.

A declaração foi feita durante sessão deliberativa da CPMI do INSS, na qual ele atua como presidente, na manhã desta quinta-feira (19/3). Viana afirmou que está tranquilo com as emendas, uma vez que age com transparência com o dinheiro público.

O dinheiro foi enviado à Fundação Oásis, braço social da Igreja Batista Lagoinha, em Belo Horizonte, liderada pelo pastor André Valadão (que tem ligação histórica com o ex-dirigente do Banco Master, Daniel Vorcaro). O valor foi feito em três parcelas diferentes nos anos de 2019, 2023 e 2025.

A determinação de Dino foi feita também nesta quinta-feira, depois de um acionamento feito pelos deputados federais Rogério Correia (PT-MG) e Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ). Eles argumentaram que a Lagoinha e entidades coligadas são alvo das investigações da CPMI presidida por Viana, o que pode indicar desvio de finalidade.

Na petição, os deputados citaram três repasses distintos em "emendas pix" que, somados, chegam a R$ 3.620.900. São estes:

2019 - R$ 1,5 milhão: emenda Pix à Prefeitura de Belo Horizonte com destino carimbado à Fundação Oasis;

2023 - R$ 1,47 milhão : repasse à Fundação Oasis de Capim Branco (região metropolitana de BH);

2025 R$ 650,9 mil: novo repasse à filial de Capim Branco.

Segundo o senador, as doações foram feitas para fomentar um trabalho social de assistência a pessoas em situação de rua, dependentes químicas e idosas. “Doei das minhas emendas para uma fundação que todos os anos gasta R$ 10 milhões em recuperar pessoas moradoras de rua, dependentes químicos. Só num asilo que eu sou benfeitor, são 80 idosos sem qualquer tipo de renda”, afirmou.

Viana alegou que possíveis investigações sobre a destinação dos valores não o preocupam e que não tem intenção de parar com os repasses, uma vez que quaisquer investigações do Ministério Público sobre os valores não apontariam ilegalidades.

“Vou continuar doando, Excelência. Eu não tenho a menor preocupação sobre as falas que estão aqui, porque tudo que eu faço, eu faço em cima do telhado. E graças a Deus, eu não respondo a um processo, porque tudo que eu faço é transparente com o dinheiro público e com responsabilidade”, finalizou.

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Viana e o Senado Federal, por meio do seu Advogado-Geral, receberam o prazo de cinco dias úteis para se manifestarem sobre os repasses.

