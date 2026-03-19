Com Pacheco no centro das articulações, Lula cumpre agenda em Minas amanhã

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta a Minas Gerais nesta sexta-feira (20/3) em uma agenda marcada por anúncios de investimentos federais e também pela intensificação das negociações políticas em torno da sucessão estadual.

A programação prevê compromissos em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e em Sete Lagoas, na região Central, e deve contar novamente com a presença do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nome que o Palácio do Planalto tenta viabilizar como candidato ao governo mineiro em 2026.

A inclusão de Pacheco nas agendas tem sido interpretada por aliados como um gesto calculado do presidente para pressionar o parlamentar a avançar na definição sobre o próprio futuro político. Minas é considerado estratégico para o projeto de reeleição de Lula e segue, formalmente, sem um palanque consolidado no campo governista.

A agenda começa pela manhã em Betim, onde o presidente participa da inauguração de uma usina fotovoltaica na Refinaria Gabriel Passos (Regap), unidade da Petrobras localizada entre os municípios de Betim, Igarapé e Sarzedo. Além do evento ligado à transição energética, a expectativa é de que Lula anuncie novos investimentos para o setor industrial da cidade. O chefe do Executivo será recebido pelo prefeito de Betim, Heron Guimarães (União Brasil).

Às 13h15, o presidente segue para Sete Lagoas, onde visita a fábrica da Iveco. Ele vai anunciar a entrega de 324 novos ônibus escolares pelo programa Caminho da Escola, iniciativa vinculada ao Ministério da Educação. O ministro Camilo Santana acompanha a agenda. Durante a cerimônia, 158 veículos serão entregues simbolicamente a prefeitos de diferentes regiões do país.

A ação marca o início da distribuição de mil ônibus da segunda etapa do Novo PAC Seleções, com investimento estimado em cerca de R$ 500 milhões. Segundo o governo federal, os veículos serão destinados principalmente a estudantes da educação básica que vivem em áreas rurais, ribeirinhas ou de difícil acesso, para ampliar o acesso à escola, reduzir a evasão e garantir mais segurança no transporte escolar. A entrega é parte da estratégia do Executivo de fortalecer a infraestrutura educacional e ampliar a presença federal em municípios do interior.

No plano político, a visita ocorre em meio a uma fase decisiva das tratativas com Rodrigo Pacheco. O senador tem evitado confirmar se disputará o governo de Minas, mas voltou a se aproximar de Lula nas últimas semanas, após um período de distanciamento. Em dezembro do ano passado, ele chegou a recusar convite para participar de uma agenda presidencial em Belo Horizonte. Já em fevereiro deste ano, os dois estiveram juntos na Zona da Mata durante visitas a cidades atingidas por tempestades com inundações e deslizamentos, que mataram 72 pessoas.

Antes da viagem a Minas, Lula e Pacheco devem se reunir em Brasília para aprofundar as conversas sobre o cenário eleitoral. Nos bastidores, a avaliação é de que a presença conjunta nas agendas públicas funciona como um mecanismo de sinalização política, ao mesmo tempo em que aumenta a pressão para que o senador tome uma decisão.

A indefinição partidária é apontada por aliados como o principal entrave. O PSD, legenda à qual Pacheco é filiado, já confirmou a pré-candidatura do vice-governador Mateus Simões ao Palácio Tiradentes, o que abriu caminho para que o senador passasse a negociar com outras siglas. União Brasil e PSB aparecem como destinos mais prováveis em caso de migração.

O calendário eleitoral também pesa. Para disputar o governo estadual, Pacheco precisará estar filiado ao partido que representará até seis meses antes do pleito, prazo que se encerra em 4 de abril. Interlocutores afirmam que o senador ainda não tomou decisão e que as negociações seguem em curso, sem avanços concretos até o momento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Esta será a segunda visita de Lula a Minas em 2026. Em fevereiro, o presidente esteve em Juiz de Fora para anunciar ações federais voltadas a municípios afetados pelas chuvas. Ao longo de 2025, ele realizou oito viagens oficiais ao estado, incluindo agendas em Itabira, onde inaugurou o Centro de Radioterapia do Hospital Nossa Senhora das Dores, e em Belo Horizonte, na abertura da Caravana Federativa.