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Marília lidera e Viana, Aro e Silveira empatam na corrida ao Senado

Conforme a pesquisa, a segunda cadeira fica empatada por três, considerando a margem de erro

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
13/03/2026 14:32

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Marília Campos, prefeita de Contagem, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas
Marília Campos, prefeita de Contagem, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas crédito: Jair Amaral/Em/D.A Press

A prefeita de Contagem (MG), Marília Campos (PT), lidera a corrida eleitoral ao Senado por Minas Gerais, enquanto o senador Carlos Viana (Podemos), o Secretário de Governo de MG Marcelo Aro (PP) e o senador Alexandre Silveira (PSD) empatam na disputa pela segunda cadeira. É o que mostra uma pesquisa divulgada pela Realtime Bigdata nesta sexta-feira (13/3).

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O levantamento considerou um cenário em que consolida o primeiro e segundo voto de cada entrevistado, uma vez que as eleições de 2026 vão eleger dois senadores por Minas Gerais.

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Neste contexto, Marília lidera com 20% das intenções de votos. Viana e Aro ficam em segundo lugar, com 13% das intenções de voto cada, enquanto Silveira ficou em terceiro, com 11%. Considerando uma margem de erro de dois pontos percentuais, o segundo lugar fica empatado com os três.

O número de pessoas que ainda estão na dúvida ou que disseram que optariam votar em branco ou nulo chegou 30%.

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Cenário estipulado

  • Marília Campos (PT): 20%
  • Carlos Viana (Podemos): 13%
  • Marcelo Aro (PP): 13%
  • Alexandre Silveira (PSD): 11%
  • Domingos Sávio (PL): 10%
  • Euclydes Pettersen (Republicanos): 3%
  • Nulo/Branco: 12%
  • Não soube/Não respondeu: 18%

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 12 de março, com 2 mil entrevistados homens e mulheres, de todos os estados e Distrito Federal. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-06562/2026.

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