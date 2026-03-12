Marcelo Aro revela que será apoiado por Álvaro Damião ao Senado em Minas

Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, o secretário de Governo Marcelo Aro (PP), pré-candidato ao Senado Federal, disse que será apoiado pelo prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil).

O secretário, que comanda um grupo político da Câmara Municipal de BH chamado de "Família Aro", lembrou um embate político com Damião na disputa pela presidência da Casa em 2025.

Juliano Lopes (Podemos), membro da "Família Aro", enfrentava Bruno Miranda (PDT), apoiado por Fuad e Damião. O primeiro saiu vencedor e Aro relatou ter sido chamado pelo prefeito para dialogar logo após o resultado da eleição.

Marcelo Aro e Álvaro Damião

"Todo mundo falou assim: 'Agora o Marcelo e o grupo vão acabar com a prefeitura'. Nada disso. A gente não faz política para perseguir ninguém. (...) E depois da eleição, o Álvaro foi uma pessoa extraordinária, muito habilidosa, que imediatamente chamou o Juliano para conversar, chamou os vereadores para conversar", relatou.

Então, Aro foi surpreendido com a revelação do apoio na disputa pelo Senado: “Eu não negociei absolutamente nada com Álvaro Damião em relação ao apoio para senador. Toda a nossa conversa pós-eleição da Câmara foi sempre pensando em Belo Horizonte. E aí, para minha surpresa, em um dia recente agora. Nós estávamos jantando, e o Álvaro falou assim: ‘Você vai ser meu candidato a senador, vou te apoiar’”.

