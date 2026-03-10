Pré-candidatos ao governo de Minas comentam pesquisa

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Pré-candidatos ao governo de Minas Gerais comentaram os resultados da pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelo Estado de Minas nessa segunda-feira (9/3). O levantamento aponta o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na liderança da disputa pelo Palácio Tiradentes em todos os cenários estimulados testados.

Entre os nomes citados no levantamento, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), que soma 9% das intenções de voto no principal cenário, afirmou que acredita em pesquisas eleitorais, mas ponderou que é necessário avaliar os critérios metodológicos utilizados na realização do estudo. “Gosto e acredito em pesquisas, porém preciso saber minimamente como foi feita, o campo, quantos questionários, por telefone, internet ou presencial”, disse à reportagem.

O ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB), que aparece com 2% das intenções de voto nos cenários estimulados, disse estar acostumado a iniciar disputas eleitorais com índices mais baixos e crescer ao longo da campanha, à medida que seu nome se torna mais conhecido do eleitorado.

Azevedo também avaliou que o cenário atual ainda apresenta indefinições entre as pré-candidaturas e lembrou que alguns cenários testados pelo levantamento incluem mais de um nome ligado ao mesmo partido — como é o caso do senador Rodrigo Pacheco e do vice-governador Mateus Simões, ambos do PSD —, o que tende a mudar quando as candidaturas forem oficializadas.

“O MDB já definiu pelo meu nome, enquanto outras forças políticas ainda não apresentaram com clareza qual vai ser o candidato. Quando as pré-candidaturas estiverem de fato colocadas, vai ficar mais fácil para o eleitor entender quais são as opções reais”, comentou.

Já o pré-candidato do PCB ao governo de Minas, Túlio Lopes, que aparece com 1% das intenções de voto na pesquisa, afirmou que o cenário eleitoral ainda está em processo de definição e destacou o número elevado de eleitores indecisos apontado pela pesquisa.

Segundo ele, a pré-campanha pretende ampliar a presença nas redes sociais e em cidades mineiras para apresentar uma alternativa de esquerda ao eleitorado.

“Sabemos que há um contingente enorme de pessoas indecisas ou que buscam um candidato de esquerda para as representar. Isso nos dá força porque apresentamos uma alternativa vinculada à luta dos servidores e à defesa dos serviços públicos estaduais”, afirmou.

Outros pré-candidatos citados na pesquisa foram procurados pela reportagem, mas não responderam até a publicação desta matéria.

Cleitinho na liderança

Nos três cenários estimulados pelo Instituto F5 Atualiza Dados em que aparece Cleitinho Azevedo é o nome preferido dos eleitores. Ele também ficou no topo da pesquisa espontânea, em que o nome dos candidatos não é apresentado ao entrevistado, com 6%.

Já no cenário sem Cleitinho, quem aparece à frente é Rodrigo Pacheco, mas com menos intenção de voto do que os votos nulos e brancos e dos que disseram não saber ou estar indecisos.

Cenário 1

Cleitinho: 39%

Rodrigo Pacheco: 11%

Alexandre Kalil: 9%

Mateus Simões: 4%

Gabriel Azevedo: 2%

Túlio Lopes: 1%

Ninguém/Branco/Nulo: 19%

Não sabem/Indecisos: 13%

Não responderam: 2%

Cenário 2

Cleitinho: 36%

Rodrigo Pacheco: 10%

Alexandre Kalil: 9%

Luís Eduardo Falcão: 5%

Mateus Simões: 3%

Gabriel Azevedo: 2%

Ninguém/Branco/Nulo: 18%

Não sabem/Indecisos: 15%

Não responderam: 2%

Cenário 3

Cleitinho: 40%

Alexandre Kalil: 11%

Luís Eduardo Falcão: 6%

Mateus Simões: 4%

Gabriel Azevedo: 2%

Ninguém/Branco/Nulo: 20%

Não sabem/Indecisos: 16%

Não responderam: 1%

Cenário 4

Ninguém/Branco/Nulo: 25%

Não sabem/Indecisos: 22%

Rodrigo Pacheco: 16%

Alexandre Kalil: 10%

Aécio Neves: 10%

Marcelo Aro: 9%

Luís Eduardo Falcão: 7%

Não responderam: 1%

Espontânea