Metade dos eleitores não tem candidato ao Senado, diz pesquisa

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A disputa pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado mostra uma forte indefinição do eleitorado. Levantamento do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgado com exclusividade pelo Estado de Minas, indica que, nas duas simulações estimuladas, a soma de indecisos e eleitores que declaram voto branco ou nulo chega a 50%.

Entre os nomes apresentados, o senador Carlos Viana (Podemos), a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), e o secretário de Governo de Minas, Marcelo Aro (PP), aparecem entre os principais nomes lembrados pelos eleitores nas simulações testadas.

No primeiro cenário estimulado, quando os entrevistados recebem uma lista com possíveis candidatos, Carlos Viana lidera entre os nomes apresentados, com 14% das intenções de voto. Marília Campos e Marcelo Aro aparecem empatados com 9%, seguidos pelo deputado federal Domingos Sávio (PL), com 8%.

Também figuram na lista o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), com 6%, e a ex-deputada federal Áurea Carolina (Psol), além do deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL), ambos com 1%.

Apesar disso, os índices de indefinição superam qualquer candidatura isolada: 26% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar, enquanto 24% declararam intenção de votar em branco, nulo ou em nenhum candidato.

Cenário 1

Não sabem/Indecisos : 26%

: 26% Ninguém/Branco/Nulo : 24%

: 24% Carlos Viana : 14%

: 14% Marília Campos : 9%

: 9% Marcelo Aro : 9%

: 9% Domingos Sávio : 8%

: 8% Alexandre Silveira : 6%

: 6% Áurea Carolina : 1%

: 1% Cristiano Caporezzo : 1%

: 1% Não responderam: 1%

Na segunda simulação, que inclui o nome do deputado federal e ex-governador Aécio Neves (PSDB), Marília Campos e Carlos Viana aparecem empatados com 11% das intenções de voto, seguidos de perto por Aécio, que registra 10%.

Marcelo Aro aparece com 8%, enquanto Domingos Sávio tem 7% e Alexandre Silveira soma 5%.

Cenário 2

Não sabem/Indecisos : 24%

: 24% Ninguém/Branco/Nulo : 23%

: 23% Marília Campos : 11%

: 11% Carlos Viana : 11%

: 11% Aécio Neves : 10%

: 10% Marcelo Aro : 8%

: 8% Domingos Sávio : 7%

: 7% Alexandre Silveira : 5%

: 5% Não responderam: 1%

Análise

Na avaliação do diretor do instituto, embora a liderança inicial esteja relativamente definida, a disputa pela segunda vaga ao Senado permanece aberta e tende a ser o principal foco de disputa entre os pré-candidatos. “Já a segunda vaga segue em aberto, com uma disputa acirrada entre Marília, Domingos e Marcelo Aro. Neste momento, a briga é justamente para saber quem será esse segundo nome que vai se consolidar no cenário”, comenta.

Coelho acrescenta que a oscilação de uma pesquisa para outra pode ocorrer em razão das movimentações políticas e alianças, além das incertezas e indefinições que ainda prevalecem no tabuleiro mineiro. O diretor do Instituto F5 Atualiza Dados avalia que, além da indefinição em torno dos nomes, a distância das eleições também ajuda a explicar o alto número de indecisos.



A pesquisa

A pesquisa foi realizada pelo Instituto F5 Atualiza Dados com 1.560 eleitores de todas as regiões de Minas Gerais, entre os dias 2 e 5 de março. O levantamento apresenta nível de confiança de 95%. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O levantamento está registrado sob o protocolo MG-03731/2026.