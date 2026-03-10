Assine
Rogério Correia diz que Viana blinda Nikolas: ‘Pode estar no rolo’

Deputado afirma que senador está blindando a apuração de possíveis relações entre o Banco Master e a Igreja Batista da Lagoinha

10/03/2026 16:15

Deputado federal Rogério Correia entregou a Lula pedido de prorrogar o prazo de adesão ao Propag
Correia ainda questionou se o ministro do STF André Mendonça vai blindar ou investigar essas ligações crédito: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O deputado federal Rogério Correia (PT) disse nesta terça-feira (9/3 em seu perfil do X que o senador Carlos Viana (Podemos) “pode estar no rolo” das supostas ligações entre o Banco Master e a Igreja Batista da Lagoinha.

Há meses, Rogério vem falando que Viana, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, está blindando a apuração de possíveis relações entre o Banco Master e a igreja evangélica.



O deputado federal do PT ainda alfinetou o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), questionando se ele vai blindar ou investigar as ligações do escândalo do Master e a Igreja Batista da Lagoinha.

“Nikolas envolvido com Vorcaro, Zettel, Valadão , jatinhos com esposas, festas e muito dinheiro do Master na Lagoinha e banco Clava Forte. Senador Viana faz blindagem explícita e pode estar no rolo. E o ministro Mendonça, vai blindar ou investigar?”, postou Rogério Correia.

Todas as pessoas citadas na publicação têm alguma relação com igrejas evangélicas: Nikolas Ferreira, evangélico e filho de pastor; Daniel Vorcaro, com ligações históricas e familiares com a Lagoinha; Fabiano Zettel, pastor vinculado à Lagoinha e cunhado de Vorcaro; André Valadão, pastor e líder da Lagoinha; André Mendonça, o ministro "terrivelmente evangélico" nomeado por Jair Bolsonaro; e Carlos Viana, também ligado à Lagoinha. Já o Clava Forte Bank é uma fintech lançada pelo pastor André Valadão.

