Cleitinho convida presidente da AMM para ser candidato a vice-governador

O senador mineiro Cleitinho Azevedo (Republicanos), pré-candidato ao governo de Minas Gerais, convidou o prefeito de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Luís Eduardo Falcão (Republicanos), para compor sua chapa como candidato a vice-governador nas eleições de 2026.

O convite foi confirmado pelo próprio Falcão, que afirmou já manter conversas frequentes com o senador sobre a possível composição.

“Cleitinho e eu temos conversado, sim, todos os dias sobre essa questão. Ele já me fez o convite e agora fez publicamente. Eu fico muito honrado com isso e espero que dê tudo certo. Na política a gente sabe como são as coisas, isso a gente deve sacramentar nos próximos dias. Vamos avançar”, afirmou ao Estado de Minas.





O deputado estadual Eduardo Azevedo (PL) também defendeu o nome do prefeito, mas disse que qualquer composição final sobre a chapa de Cleitinho, que é seu irmão, vai depender das articulações nacionais, já que as alianças nos estados devem seguir as definições no campo nacional.

"Eu defenderia o nome do Falcão, porém, isso não está muito definido ainda, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para que essa definição possa ocorrer o mais rápido possível e o martelo possa ser batido nessa chapa", destacou.

O nome de Falcão como candidato a vice-governador na chapa de Cleitinho já tinha sido ventilado ano passado por outro irmão do senador, o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Novo). Em setembro passado, durante evento da AMM, o prefeito fez essa defesa pública.

À época, Falcão havia se desfiliado do Novo depois de não ter contado com o apoio público do governador Romeu Zema (Novo) e nem do vice-governador Mateus Simões (PSD), que também era filiado ao Novo, para sua candidatura ao comando da AMM.

Depois desse episódio, a relação entre Falcão e o governo Zema ficou estremecida e se esgarçou mais ainda após a aprovação do projeto do governo de privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), criticada pelo dirigente municipalista por ter sido feita, segundo ele, sem ouvir os prefeitos das cidades onde a estatal atua.

E piorou mais ainda após a deputada estadual Lud Falcão (Podemos), casada com o presidente da AMM, acusar Simões de machismo e tentativa de intimidação devido às críticas de seu marido ao governo Zema.

Caso a composição se confirme, a disputa pelo governo de Minas passa a ter a primeira sinalização concreta de chapa. Até o momento, os demais pré-candidatos ao Palácio Tiradentes ainda não apresentaram nomes para a vaga de vice, o que coloca Cleitinho e Falcão como a primeira articulação formalizada na corrida eleitoral.

A eventual formação também representaria uma chapa formada exclusivamente por integrantes do Republicanos. Nos bastidores, a estratégia é reforçar a presença do partido no interior do estado e aproximar a campanha das pautas municipalistas.

Mas não é descartada a hipótese, caso a chapa vingue, de que Falcão mude novamente de partido, caso seja necessária uma composição mais ampliada para assegurar mais tempo no horário eleitoral gratuito para a candidatura de Cleitinho. O prazo para essa mudança vence no próximo 3 de abril para os candidatos que forem disputar as eleições deste ano.

À frente da entidade, Falcão tem ampliado a interlocução em diversas regiões do estado com os prefeitos que são cabos eleitorais disputados em uma eleição para o governo de Minas, estado com o maior número de municípios do país. A escolha de seu nome para vice é vista por aliados como uma forma de fortalecer o diálogo da campanha com as administrações municipais.

Cleitinho também tem buscado ampliar as conversas com lideranças do campo conservador em Minas. O senador já afirmou que mantém diálogo com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) em busca de uma possível convergência entre candidaturas da direita no estado.

O nome de Falcão já aparece à frente do vice-governador, que é o candidato de Zema à sucessão, em um dos cenários do levantamento feito pelo Instituto F5 Atualiza Dados divulgado com exclusividade, ontem, pelo Estado de Minas.

A pesquisa revela ainda que Cleitinho segue na liderança em todos os cenários estimulados testados para a disputa pelo governo mineiro. No principal, ele aparece com 39% das intenções de voto, à frente do senador Rodrigo Pacheco (PSD), que tem 11%, e do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), com 9%.

Em outra composição com o nome de Falcão na disputa pelo governo, Cleitinho segue na liderança com 36%, enquanto Pacheco tem 10%, e Kalil, 9%. Nesse quadro, Falcão aparece com 5%, Simões registra 3% e o ex-vereador Gabriel Azevedo (MDB) 2%.

O levantamento foi realizado com 1.560 eleitores em todas as regiões de Minas Gerais, entre os dias 2 e 5 de março. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada sob o protocolo MG-03731/2026.