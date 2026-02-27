Cleitinho sacode o jogo e isola Mateus Simões

Ao anunciar que será candidato ao governo de Minas, o senador Cleitinho (Republicanos), neste momento líder nas pesquisas de intenção de voto, dá visibilidade ao impasse no campo bolsonarista. Até aqui sem candidatura própria, o PL tem diante de si três caminhos: encabeçar uma chapa com o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, que irá se filiar à legenda; compor com Cleitinho indicando Roscoe como vice; ou apoiar o vice-governador Mateus Simões (PSD). O partido, que há menos de duas semanas parecia trilhar um único caminho em apoio a Simões, tem agora defensores para todas as vertentes.

Com ou sem PL, contudo, a candidatura de Cleitinho se apresenta como um sério problema político para Mateus Simões: o senador tem potencial para drenar o eleitorado bolsonarista raiz e o eleitor da direita conservadora de viés antissistêmico. Em eventual aliança com Roscoe, Cleitinho abriria interlocução com segmentos do empresariado. Sem Roscoe na chapa, contudo, o senador teria como opção de composição Luiz Eduardo Falcão, prefeito de Patos e presidente da Associação Mineira dos Municípios (AMM).

Ao mesmo tempo, o vice-governador enfrenta o ataque político coordenado de Brasília por Davi Alcolumbre (União-AP), que manobrou junto a Antônio de Rueda para substituir o comando do partido em Minas. Saiu da presidência o deputado federal Marcelo Freitas, que trabalhava pela coligação do União e PP com Mateus Simões; entrou em campo o deputado federal Rodrigo de Castro, politicamente afinado com Rodrigo Pacheco.

O novo presidente admite que a legenda tenha compromisso com Marcelo Aro (PP), secretário de Estado de Governo, em sua candidatura ao Senado Federal. Mas o União nada diz sobre o vice-governador. Já a Federação União-PP deverá ser comandada pelo prefeito Álvaro Damião (União), que acumula rusgas com Mateus Simões, não obstante mantenha um bom relacionamento com Marcelo Aro.

Além de Cleitinho e Mateus Simões, estão formalmente posicionadas as candidaturas do ex-prefeito Alexandre Kalil (PDT) e do ex-presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (MDB). Ambos têm candidaturas com perfil de centro, Kalil com recall, apresenta o segundo melhor desempenho nas pesquisas de intenção de voto. Ainda à espera de Rodrigo Pacheco, o campo lulista segue sem definição.

Em sua conversa com o presidente Lula em 20 de janeiro, Pacheco ouviu novo pedido para que concorra ao governo de Minas. De lá para cá, o senador vem se articulando e avaliando se concorrerá. Ele ainda está no PSD, legenda que foi “tomada” por Mateus Simões. Rodrigo Pacheco estuda as possibilidades de filiação no MDB, no União ou no PSB.

Às vésperas da abertura da janela eleitoral, as movimentações se intensificam. Embora algumas candidaturas estejam postas, o rio da política seguirá seu curso, até as convenções. Costuma fazê-lo em direção ao mar. Mas... em política, como na vida, algumas forças perturbam a gravidade. Diria Heráclito: “Nada é permanente, exceto a mudança.”



Encontro marcado

O presidente estadual do PL, Domingos Sávio, vai se reunir com o ex-prefeito de Betim Vittorio Medioli. “Vamos conversar sobre a conjuntura”, diz. Medioli estuda a filiação ao PL para concorrer nestas eleições à Assembleia Legislativa.

Tucano

O deputado federal Aécio Neves (PSDB) tem afirmado a interlocutores que se o senador Rodrigo Pacheco (PSD) for candidato, o PSDB irá apoiá-lo em ampla e abrangente aliança que se estenderia do União e PSDB ao PT. Aécio revela que embora na mesma chapa que o PT, o apoio seria a Pacheco, não à reeleição de Lula. A hipotética chapa de “centro” seria encabeçada por Rodrigo Pacheco e reforçada pelas candidaturas ao Senado da prefeita de Contagem, Marília Campos (PT) e do próprio Aécio. Segundo Aécio Neves, que governou Minas entre 2003 e 2010- , caso Rodrigo Pacheco não concorra, ele próprio se candidatará ao Palácio Tiradentes. Ele tem dito não suportar mais ver Minas Gerais alijada do cenário nacional por “absoluta incapacidade do atual governo de fazer política.”

Tragédia

Os deputados federais tucanos Aécio Neves e Paulo Abi-Ackel são os autores de dois projetos de lei que beneficiam as famílias e as empresas da Zona da Mata mineira impactadas pelas chuvas na região de Juiz de Fora. Trabalham para que as matérias apresentadas nessa quinta-feira tramitem e regime de urgência. Às famílias, é previsto auxílio emergencial de R$ 600,00 por seis meses. Para as empresas afetadas são propostos benefícios fiscais e apoio de programas específicos voltados ao setor produtivo. “É preciso garantir apoio rápido e objetivo aos afetados para que possam ter condições mínimas de se recuperar”, afirma Aécio Neves.

Sabatina

Mesmo sendo candidato único na disputa pela vaga aberta no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), o presidente da Assembleia, Tadeu Leite (MDB), terá que passar por uma sabatina na comissão especial criada para análise da sua indicação ao cargo. Tadeu Leite será sabatinado pelos membros da comissão na próxima terça-feira (3/3), às 17h. As perguntas poderão ser feitas por qualquer parlamentar que queira participar.

Desincompatibilização

O prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Novo), formalizou em comunicado pelas redes sociais que vai concorrer à Câmara dos Deputados. Assumirá o governo a vice-prefeita Janete Aparecida (Avante), com quem Gleidson mantém relação política de confiança. Se ficará no Novo ou se migrará para outro partido, como o Republicanos, ainda não está definido.

