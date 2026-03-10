Eduardo Azevedo defende candidatura única da direita em Minas

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O deputado estadual Eduardo Azevedo (PL) defendeu que a direita em Minas Gerais se una em torno de uma candidatura única na disputa pelo governo do estado em 2026. A declaração foi dada durante entrevista ao Estado de Minas, nesta terça-feira (10/3).

Segundo o parlamentar, o campo conservador deveria avaliar os cenários eleitorais e priorizar o nome que apresenta maior competitividade nas pesquisas.

“Eu sempre defendi que a direita precisa ter uma candidatura única aqui dentro do estado. É necessário humildade, sabedoria e não pensar em projeto pessoal. A gente precisa pensar em um projeto para Minas”, afirmou.

O deputado citou os levantamentos eleitorais que colocam o senador Cleitinho (Republicanos) entre os nomes mais bem posicionados na corrida pelo Palácio Tiradentes. “Hoje os dados mostram isso. As pesquisas mostram o Cleitinho com mais de 40% das intenções de voto. Então é mais do que justo que a direita esteja alinhada com aquele nome que tem mais chances reais de ser eleito governador”, disse.



O cenário da direita em Minas ainda envolve articulações entre partidos como PL, Republicanos e Novo, além da possível candidatura do vice-governador Mateus Simões (Novo), que vai assumir o comando do estado caso Romeu Zema deixe o cargo para disputar a Presidência da República.

Na entrevista, Eduardo Azevedo afirmou que o momento exige diálogo entre as lideranças para evitar a fragmentação do campo político. “A gente não pode permitir que projetos pessoais interfiram em um projeto para o estado”, completou.

Os cortes da entrevista com o deputado estadual Eduardo Azevedo serão publicados nesta terça-feira (10/03) no portal do Estado de Minas. A íntegra da conversa será divulgada nesta quarta-feira (11/3) no jornal impresso, no portal e nos canais do Portal Uai no Spotify e no YouTube.