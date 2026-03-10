Assine
FUNCIONALISMO

Governo envia PL com isenção para PMs aposentados com doenças graves

Lei garantindo o beneficio já tinha sido aprovada pela ALMG, mas foi questionada no STF pelo próprio Zema que, pressionado, enviou um novo projeto

Alessandra Mello
10/03/2026 13:25

Fachada da sede do IPSM em Belo Horizonte
crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

Depois de derrubar no Supremo Tribunal Federal (STF) a lei que garantia aos policiais militares aposentados com doenças incapacitantes isenção na contribuição para o Instituto de Previdência Social dos Militares (IPSM), o governo do estado enviou, na noite dessa segunda-feira (9/03), um projeto de lei garantindo o benefício que já tinha sido aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) ano passado.

A lei que já previa esta isenção foi declarada inconstitucional na semana passada em uma ação movida pelo governo de Minas contra o benefício. No entanto, pressionado pelos militares, um projeto retomando a isenção, que alcança 17 doenças incapacitantes, foi apresentado ontem.

Ele vai garantir aos militares aposentados e pensionistas com doenças incapacitantes como cardiopatia grave, cegueira, esclerose múltipla, o mesmo benefício já garantido aos servidores civis por meio, também de uma legislação aprovada pela ALMG em 2024. 

A ação no STF contra o benefício gerou cobrança dos militares, em especial do deputado estadual Sargento Rodrigues (PL), que chegou a postar um vídeo em redes sociais mandando um recado para o vice-governador Mateus Simões (PSD). "É assim que você quer o apoio da direita. É assim que você quer o apoio dos deputados do PL", cobrou o deputado. O vídeo circulou no grupo de Whatsapp dos deputados do PL e gerou cobranças dentro da bancada.

