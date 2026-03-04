Quais doenças garantem isenção de Imposto de Renda? Veja a lista
A lei prevê isenção para aposentados com certas doenças graves, mas a lista é específica; conheça as condições e saiba como solicitar o benefício
Grupos de pessoas, como aposentados, pensionistas e reformados com enfermidades graves, podem ter direito a não pagar o Imposto de Renda. A lista de condições é restrita, e o benefício não se aplica a todos os cidadãos com uma das doenças listadas.
Garantida pela Lei nº 7.713/88, a isenção do Imposto de Renda é especificamente para pessoas que recebem aposentadoria, pensão ou reforma. Rendimentos de outras fontes, como aluguéis ou salários de quem ainda está na ativa, não entram na regra e continuam sendo tributados normalmente.
A isenção pode ser concedida mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria, e o direito passa a valer a partir do mês do diagnóstico de forma permanente, não sendo necessário renová-lo, mesmo que a doença seja controlada.
Quais são as doenças que garantem a isenção?
A legislação federal define uma lista específica de enfermidades que dão direito ao benefício, e é necessário que a condição de saúde se enquadre exatamente em uma das categorias abaixo para que a solicitação seja aprovada. Confira a relação completa:
-
Moléstia profissional
-
Tuberculose ativa
-
Alienação mental
-
Esclerose múltipla
-
Neoplasia maligna
-
Cegueira, hanseníase
-
Paralisia irreversível e incapacitante
-
Cardiopatia grave
-
Doença de Parkinson
-
Espondiloartrose anquilosante
-
Nefropatia grave
-
Hepatopatia grave
-
Estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante)
-
Contaminação por radiação
-
Síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), essa lista é considerada um rol taxativo, ou seja, não pode ser ampliada para incluir outras doenças não previstas expressamente na lei.
Como solicitar o benefício?
Para solicitar a isenção, o primeiro passo é obter um laudo médico oficial, que deve ser emitido por um serviço médico da União, dos estados ou dos municípios, confirmando a doença. O laudo precisa detalhar o diagnóstico e a data em que a enfermidade foi contraída para comprovação.
O pedido deve ser feito diretamente à fonte pagadora da aposentadoria ou pensão. Para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a solicitação pode ser realizada pela plataforma digital Meu INSS; e para os servidores públicos, é necessário procurar o órgão previdenciário ao qual estão vinculados. Caso o imposto tenha sido pago indevidamente, é possível solicitar a restituição dos valores referentes aos últimos cinco anos.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata