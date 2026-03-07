Os acertos de Eduardo Cunha e Valdemar para as eleições deste ano

Os ex-deputados Eduardo Cunha (Republicanos) e Valdemar Costa Neto (PL) selaram, durante um jantar em Brasília, que nas eleições deste ano estarão unidos mais uma vez. Pelo menos em parte.

No encontro, o cacique do PL decidiu garantir legenda no partido para deputada Dani Cunha (União Brasil), filha e sucessora política no Rio de Janeiro desde que o ex-presidente da Câmara deixou a Casa pela porta dos fundos, cassado em 2016 por denúncias da Lava Jato.

Passados os oito anos que o impediam de concorrer a cargos públicos e para não atrapalhar os planos da herdeira, Eduardo Cunha planeja ser candidato por Minas Gerais, caso a Justiça Eleitoral confirme o fim da sanção.

O afinidade entre as duas figuras públicas não é de agora. Cunha e Valdemar dividiram a Câmara entre 2003 e 2005, período que terminaria com a renúncia de Valdemar em meio ao escândalo do mensalão. Em comum, os dois têm ainda o fato de terem cumprido pena por crimes cometidos durante seus mandatos de deputados.