EM ENTREVISTA

Eduardo Azevedo diz que Gleidson deveria disputar Câmara, e não Senado

Deputado estadual afirma que eleição para o Senado exige composição política mais ampla

Ana Mendonça
Repórter
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
10/03/2026 14:29 - atualizado em 10/03/2026 14:32

EM Entrevista recebe o deputado estadual Eduardo Azevedo
EM Entrevista recebe o deputado estadual Eduardo Azevedo crédito: Alexandre Guzanshe/EM/DAPRESSAlexandre Guzanshe/EM/DAPRESS

O deputado estadual Eduardo Azevedo (PL) afirmou que considera mais prudente que o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Novo), dispute uma vaga na Câmara dos Deputados nas próximas eleições, em vez de tentar o Senado. A declaração foi dada em entrevista ao Estado de Minas, nesta terça-feira (10/03).

Segundo o parlamentar, apesar de reconhecer a capacidade do irmão para disputar o cargo, a eleição para o Senado exige uma articulação política mais ampla.

“Eu acho mais prudente, neste momento, que o Gleidson dispute a Câmara dos Deputados. Não que ele não tenha capacidade para disputar o Senado. Ele é muito competente e dedicado”, afirmou.

Para Eduardo Azevedo, a disputa ao Senado envolve uma eleição majoritária complexa e depende de uma construção política mais ampla dentro das alianças partidárias. “Mas o Senado é uma eleição majoritária muito complexa, que exige uma composição política maior”, disse.

O deputado também afirmou que vê no irmão um perfil mais alinhado com a atuação na Câmara dos Deputados. “Eu vejo o Gleidson com um perfil muito forte de Câmara, mais combativo”, completou.

Os cortes da entrevista com o deputado estadual Eduardo Azevedo serão publicados nesta terça-feira (10/03) no portal do Estado de Minas. A íntegra da conversa será divulgada nesta quarta-feira (11/3) no jornal impresso, no portal e nos canais do Portal Uai no Spotify e no YouTube.

