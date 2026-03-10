"Clã Azevedo": deputado comenta influência da família na política mineira

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O deputado estadual Eduardo Azevedo (PL) comentou a influência da família na política de Minas Gerais e disse encarar com naturalidade o termo “clã Azevedo”, usado para se referir ao grupo político formado pelos irmãos. A declaração foi dada durante entrevista ao Estado de Minas, nesta terça-feira (10/3).

Além de Eduardo, fazem parte do grupo o senador Cleitinho (Republicanos) e o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Novo), nomes que ganharam projeção política nos últimos anos. Questionado sobre o rótulo, o parlamentar disse que a família encara o termo com tranquilidade e atribuiu o crescimento político à origem humilde e à forma de atuação.

“Já ouvi demais esse termo e a gente leva isso com muita tranquilidade. Nós viemos de uma origem muito simples e continuamos mantendo essa essência”, afirmou.



Segundo ele, o destaque político da família está relacionado à proximidade com a população e à forma de fazer política. “Eu sempre digo que eu não sou deputado, eu estou deputado. Um dia isso passa. Enquanto eu tiver essa oportunidade, quero servir à população”, disse.

A família Azevedo se tornou uma das mais influentes da política no Centro-Oeste mineiro. O grupo tem ampliado espaço eleitoral nos últimos anos, com mandatos no Executivo municipal, no Senado e na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Os cortes da entrevista com o deputado estadual Eduardo Azevedo serão publicados nesta terça-feira (10/03) no portal do Estado de Minas. A íntegra da conversa será divulgada nesta quarta-feira (11/3) no jornal impresso, no portal e nos canais do Portal Uai no Spotify e no YouTube.