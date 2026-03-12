Assine
ELEIÇÕES 2026

Simone Tebet anuncia pré-candidatura ao Senado em SP após pedido de Lula

A ministra pode ter que mudar de partido para apoiar Lula em solo paulista

ISADORA ALBERNAZ
ISADORA ALBERNAZ
Repórter
12/03/2026 17:48

Simone Tebet, ministra do governo Lula
Simone Tebet, ministra do governo Lula crédito: Gabriela Pires/MPO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), anunciou nesta quinta-feira (12/3) que irá concorrer ao Senado em São Paulo nas eleições em outubro. Ela deve deixar o cargo na pasta até o fim de março.

Em entrevista a jornalistas em Mato Grosso do Sul, seu domicílio eleitoral, Tebet afirmou que a decisão foi tomada após um pedido do presidente Lula (PT) para que ela considerasse disputar o pleito pelo estado.

"São Paulo é atravessar um rio, é atravessar uma ponte, é onde fiz meu mestrado, onde tive projeção política [...] Política é missão, e eu vou com muita tranquilidade disputar um processo eleitoral que eu entendo muito importante para o Brasil", disse.

A ministra também pode ter que mudar de partido para poder apoiar Lula em solo paulista. O MDB, sigla à qual é filiada, apoia o governador bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo. Outra ala do partido, porém, defende aliança nacional com a chapa do petista.

Mudança no ministério do Planejamento

Como mostrou a Folha, o presidente vai nomear Bruno Moretti como ministro do Planejamento no lugar de Tebet.

Atualmente, Moretti é secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil e participa diretamente das discussões sobre medidas fiscais e Orçamento. Também auxilia na formulação e análise de atos e programas de governo.

Integrantes da Casa Civil despacham do Palácio do Planalto e costumam ter contato direto com o presidente da República. Segundo um ministro ouvido pela reportagem, Moretti tem o apreço e a confiança de Lula, com quem o técnico despacha sobre diferentes assuntos.

