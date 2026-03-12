CPI do INSS aprova convocação de ex-namorada e de cunhado de Vorcaro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga fraudes no INSS aprovou, nesta quinta-feira (12/3), a convocação da modelo e empresária Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para prestar depoimento ao grupo.

Também foram aprovadas as convocações de Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro, e de Luiz Antonio Bull, que exerceu o cargo de diretor do Master. Eles são investigados por participar da operação das fraudes financeiras do grupo.

O pedido para a convocação de Martha foi apresentado pelo deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil), que alegou que a modelo participou da intermediação de contatos de Vorcaro com autoridades.

Ele citou, por exemplo, conversas reveladas no material apreendido pela Polícia Federal em que o ex-banqueiro relata a Martha encontros com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"A oitiva da Sra. Martha é indispensável para confirmar a identidade das pessoas presentes no ambiente privado do investigado e o contexto das interações ali ocorridas", escreveu Kataguiri.

O deputado também fez referências a diálogos em que o ex-banqueiro demonstra orgulho por ter discursado para ministros do STF e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em um evento patrocinado por ele em Londres.

Segundo Kataguiri, a CPI precisa apurar se Martha tem conhecimento sobre a organização destes eventos e se houve utilização de ativos investigados, como jatinhos em nome de empresas de Vorcaro, para o transporte ou a logística dos encontros.

"Na condição de pessoa de extrema confiança de Daniel Vorcaro, a Sra. Martha Graeff pode fornecer detalhes essenciais sobre a rotina, os contatos e a rede de influência que o Banco Master mantinha em Brasília, o que é crucial para entender se houve facilitação em negócios ou blindagem jurídica", afirmou o parlamentar.

Segundo pessoas próximas ao ex-casal, eles se separaram em novembro do ano passado, depois da primeira prisão de Vorcaro. Ela não teria suportado a pressão provocada pelo escândalo sobre o banco Master.

O designer Tomas Graeff, pai de Martha, escreveu um texto, no Dia da Mulher para apoiar e defender a filha do que ele chama de "injustiça, ódio e violência sistêmica".

"Gostaria de deixar registrado o apoio incondicional à minha querida e amada filha, e dizer que as lágrimas derramadas pela injustiça, ódio e violência sistêmica que vem sofrendo irão regar as flores mais bonitas da terra", afirmou em uma publicação no Instagram, acompanhada de fotos da modelo na infância e com a filha no colo.