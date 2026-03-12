Uma semana antes de ser preso, Daniel Vorcaro anunciou decisão de delatar
Daniel Vorcaro comunicou decisão de delatar a empresário com quem falou no telefone
Daniel Vorcaro conversou por telefone com um empresário e ex-político brasileiro uma semana antes de ser preso.
A esse interlocutor, foi direto:
Vou delatar.
O empresário se mostrou surpreso, afinal, até então, Vorcaro vinha dizendo ao próprio que não tinha o que delatar.
Mas decidi que vou. Claro que tenho o que delatar. Já estou me organizando.
O empresário preferiu não seguir a conversa e arrumou uma maneira educada de encerrar o papo. Na semana seguinte, Vorcaro foi preso.