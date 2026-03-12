Assine
Uma semana antes de ser preso, Daniel Vorcaro anunciou decisão de delatar

Daniel Vorcaro comunicou decisão de delatar a empresário com quem falou no telefone

Guilherme Amado
12/03/2026 12:04

Daniel Vorcaro conversou por telefone com um empresário e ex-político brasileiro uma semana antes de ser preso.

A esse interlocutor, foi direto:

Vou delatar.

O empresário se mostrou surpreso, afinal, até então, Vorcaro vinha dizendo ao próprio que não tinha o que delatar.

Mas decidi que vou. Claro que tenho o que delatar. Já estou me organizando.

O empresário preferiu não seguir a conversa e arrumou uma maneira educada de encerrar o papo. Na semana seguinte, Vorcaro foi preso.

