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Lula retorna a Minas Gerais nesta sexta (20/3)

Presidente cumpre agenda em Betim, na Grande BH, e em Sete Lagoas, na Região Central, a partir das 11h

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
20/03/2026 08:18

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Presidente Lula voltou a Minas Gerais nesta quinta-feira (11/12)
Lula retorna a Minas Gerais nesta sexta-feira (20/3) para uma agenda marcada por anúncios de investimentos federais crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorna a Minas Gerais nesta sexta-feira (20/3) para uma agenda marcada por anúncios de investimentos federais. A programação começa às 11h, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e inclui ainda compromissos em Sete Lagoas, na Região Central. 

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Na primeira parada, Lula participa da inauguração de uma usina fotovoltaica na Refinaria Gabriel Passos (Regap), unidade da Petrobras situada entre Betim, Igarapé e Sarzedo. Além da agenda voltada à transição energética, há previsão de anúncios de novos investimentos para o setor industrial local. O presidente será recebido pelo prefeito de Betim, Heron Guimarães (União Brasil).

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Às 13h15, o chefe do Executivo segue para Sete Lagoas, onde visita a fábrica da Iveco. No local, serão anunciadas entregas de 324 ônibus escolares por meio do programa Caminho da Escola, vinculado ao Ministério da Educação. O ministro Camilo Santana acompanha a agenda. Durante a cerimônia, 158 veículos devem ser repassados simbolicamente a prefeitos de diferentes regiões do país.

A ação marca o início da distribuição de mil ônibus da segunda etapa do Novo PAC Seleções, com investimento estimado em cerca de R$ 500 milhões. De acordo com o governo federal, os veículos serão destinados principalmente a estudantes da educação básica que vivem em áreas rurais e de difícil acesso, com o objetivo de ampliar o acesso à escola, reduzir a evasão e reforçar a segurança no transporte escolar.

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Esta é a segunda visita de Lula a Minas em 2026. Em fevereiro, o presidente esteve em Juiz de Fora para anunciar medidas federais voltadas a municípios atingidos pelas chuvas.

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