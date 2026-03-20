Lula retorna a Minas Gerais nesta sexta (20/3)

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorna a Minas Gerais nesta sexta-feira (20/3) para uma agenda marcada por anúncios de investimentos federais. A programação começa às 11h, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e inclui ainda compromissos em Sete Lagoas, na Região Central.

Na primeira parada, Lula participa da inauguração de uma usina fotovoltaica na Refinaria Gabriel Passos (Regap), unidade da Petrobras situada entre Betim, Igarapé e Sarzedo. Além da agenda voltada à transição energética, há previsão de anúncios de novos investimentos para o setor industrial local. O presidente será recebido pelo prefeito de Betim, Heron Guimarães (União Brasil).

Às 13h15, o chefe do Executivo segue para Sete Lagoas, onde visita a fábrica da Iveco. No local, serão anunciadas entregas de 324 ônibus escolares por meio do programa Caminho da Escola, vinculado ao Ministério da Educação. O ministro Camilo Santana acompanha a agenda. Durante a cerimônia, 158 veículos devem ser repassados simbolicamente a prefeitos de diferentes regiões do país.

A ação marca o início da distribuição de mil ônibus da segunda etapa do Novo PAC Seleções, com investimento estimado em cerca de R$ 500 milhões. De acordo com o governo federal, os veículos serão destinados principalmente a estudantes da educação básica que vivem em áreas rurais e de difícil acesso, com o objetivo de ampliar o acesso à escola, reduzir a evasão e reforçar a segurança no transporte escolar.

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Esta é a segunda visita de Lula a Minas em 2026. Em fevereiro, o presidente esteve em Juiz de Fora para anunciar medidas federais voltadas a municípios atingidos pelas chuvas.

