Quaest 1º turno: Lula lidera em dois cenários e empata em outros cinco

Pesquisa Genial/Quaest divulgada, nesta quarta-feira (11), indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança em dois dos sete cenários testados para o primeiro turno da eleição presidencial. Nos outros cinco, o petista tem empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro (PL), dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Os percentuais de intenção de voto de Lula variam entre 36% e 39% nas simulações. Já Flávio Bolsonaro oscila entre 30% e 35%. A maior diferença entre os dois é de sete pontos percentuais, em dois cenários, e a menor de um ponto.

Quaest: Lula e Flávio aparecem empatados com 41% no segundo turno

Além dos dois nomes, o levantamento também testou combinações com os pré-candidatos Ratinho Júnior (PSD), Ronaldo Caiado (PSD), Eduardo Leite (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC).



Entre os demais possíveis candidatos, Ratinho Júnior alcança até 7% das intenções de voto em seu melhor desempenho. Caiado aparece com até 4% e Leite chega a 3%. Aldo Rebelo e Renan Santos atingem até 2%.

Cenário 1 com Ratinho e Zema

Lula tem 37% das intenções de voto;

Flávio Bolsonaro soma 30%;

Ratinho Júnior aparece com 7%;

Romeu Zema registra 3%;

Renan Santos tem 1%;

Aldo Rebelo marca 1%;

Indecisos são 5%;

Brancos, nulos ou eleitores que dizem não votar somam 16%

Cenário 2 com Caiado e Zema

Lula chega a 39%;

Flávio Bolsonaro registra 32%

Romeu Zema marca 2%

Ronaldo Caiado tem 4%

Renan Santos e Aldo Rebelo aparecem com 1% cada.

Indecisos são 5%;

Brancos e nulos somam 16%,

Cenário 3 com Zema e Leite

Lula tem 36%

Flávio Bolsonaro aparece com 33%

Romeu Zema registra 3%,

Eduardo Leite marca 3%,

Renan Santos chega a 2%,

Aldo Rebelo soma 2%,

Indecisos são 5%,

Brancos e nulos totalizam 16%

Cenário 4 com Ratinho

Lula registra 36%

Flávio Bolsonaro tem 33%

Ratinho Júnior aparece com 7%

Renan Santos e Aldo Rebelo somam 2% cada.

Indecisos são 5%

Brancos e nulos totalizam 15%

Cenário 5 com Zema

Lula aparece com 37%

Flávio Bolsonaro marca 34%,

Romeu Zema registra 3%

Renan Santos e Aldo Rebelo têm 2% cada.

Indecisos são 5%

Brancos e nulos somam 17%

Cenário 6 com Caiado

Lula tem 36%

Flávio Bolsonaro registra 34%

Ronaldo Caiado marca 4%

Renan Santos aparece com 2%

Aldo Rebelo chega a 2%

Indecisos são 5%

Brancos e nulos totalizam 17%

Cenário 7 com Leite

Lula registra 36%

Flávio Bolsonaro aparece com 35%

Eduardo Leite soma 3%

Renan Santos e Aldo Rebelo têm 2% cada.

Indecisos são 5%

Brancos e nulos chegam a 17%

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores, entre os dias 6 e 9 de março, por meio de entrevista presencial. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-05809/2026.