Assine
overlay
Início Política
PESQUISA

Quaest 1º turno: Lula lidera em dois cenários e empata em outros cinco

O petista tem empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro (PL), dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
11/03/2026 14:42 - atualizado em 11/03/2026 14:47

compartilhe

SIGA
x
Filho do presidente Lula é alvo da CPMI do INSS
Filho do presidente Lula é alvo da CPMI do INSS crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pesquisa Genial/Quaest divulgada, nesta quarta-feira (11), indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança em dois dos sete cenários testados para o primeiro turno da eleição presidencial. Nos outros cinco, o petista tem empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro (PL), dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Os percentuais de intenção de voto de Lula variam entre 36% e 39% nas simulações. Já Flávio Bolsonaro oscila entre 30% e 35%. A maior diferença entre os dois é de sete pontos percentuais, em dois cenários, e a menor de um ponto. 

Quaest: Lula e Flávio aparecem empatados com 41% no segundo turno

Além dos dois nomes, o levantamento também testou combinações com os pré-candidatos Ratinho Júnior (PSD), Ronaldo Caiado (PSD), Eduardo Leite (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC).

Entre os demais possíveis candidatos, Ratinho Júnior alcança até 7% das intenções de voto em seu melhor desempenho. Caiado aparece com até 4% e Leite chega a 3%. Aldo Rebelo e Renan Santos atingem até 2%.

Cenário 1 com Ratinho e Zema

Lula tem 37% das intenções de voto; 
Flávio Bolsonaro soma 30%; 
Ratinho Júnior aparece com 7%; 
Romeu Zema registra 3%;
Renan Santos tem 1%; 
Aldo Rebelo marca 1%; 
Indecisos são 5%; 
Brancos, nulos ou eleitores que dizem não votar somam 16%

Cenário 2 com Caiado e Zema

Lula chega a 39%;
Flávio Bolsonaro registra 32%
Romeu Zema marca 2%
Ronaldo Caiado tem 4%
Renan Santos e Aldo Rebelo aparecem com 1% cada.
Indecisos são 5%; 
Brancos e nulos somam 16%,

Cenário 3 com Zema e Leite

Lula tem 36%
Flávio Bolsonaro aparece com 33%
Romeu Zema registra 3%, 
Eduardo Leite marca 3%, 
Renan Santos chega a 2%, 
Aldo Rebelo soma 2%, 
Indecisos são 5%, 
Brancos e nulos totalizam 16%

Cenário 4 com Ratinho

Lula registra 36%
Flávio Bolsonaro tem 33%
Ratinho Júnior aparece com 7%
Renan Santos e Aldo Rebelo somam 2% cada.
Indecisos são 5%
Brancos e nulos totalizam 15%

Cenário 5 com Zema

Lula aparece com 37%
Flávio Bolsonaro marca 34%, 
Romeu Zema registra 3%
Renan Santos e Aldo Rebelo têm 2% cada.
Indecisos são 5%
Brancos e nulos somam 17%

Cenário 6 com Caiado

Lula tem 36%
Flávio Bolsonaro registra 34%
Ronaldo Caiado marca 4%
Renan Santos aparece com 2%
Aldo Rebelo chega a 2%
Indecisos são 5%
Brancos e nulos totalizam 17%

Cenário 7 com Leite

Lula registra 36%
Flávio Bolsonaro aparece com 35%
Eduardo Leite soma 3%
Renan Santos e Aldo Rebelo têm 2% cada.
Indecisos são 5%

Brancos e nulos chegam a 17%

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores, entre os dias 6 e 9 de março, por meio de entrevista presencial. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-05809/2026.

Tópicos relacionados:

eleicao genial luiz-inacio-lula-da-silva lula pesquisa politica quaest

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay