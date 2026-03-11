Quaest 1º turno: Lula lidera em dois cenários e empata em outros cinco
O petista tem empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro (PL), dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.
Pesquisa Genial/Quaest divulgada, nesta quarta-feira (11), indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança em dois dos sete cenários testados para o primeiro turno da eleição presidencial. Nos outros cinco, o petista tem empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro (PL), dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.
Os percentuais de intenção de voto de Lula variam entre 36% e 39% nas simulações. Já Flávio Bolsonaro oscila entre 30% e 35%. A maior diferença entre os dois é de sete pontos percentuais, em dois cenários, e a menor de um ponto.
Além dos dois nomes, o levantamento também testou combinações com os pré-candidatos Ratinho Júnior (PSD), Ronaldo Caiado (PSD), Eduardo Leite (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC).
Entre os demais possíveis candidatos, Ratinho Júnior alcança até 7% das intenções de voto em seu melhor desempenho. Caiado aparece com até 4% e Leite chega a 3%. Aldo Rebelo e Renan Santos atingem até 2%.
Cenário 1 com Ratinho e Zema
Lula tem 37% das intenções de voto;
Flávio Bolsonaro soma 30%;
Ratinho Júnior aparece com 7%;
Romeu Zema registra 3%;
Renan Santos tem 1%;
Aldo Rebelo marca 1%;
Indecisos são 5%;
Brancos, nulos ou eleitores que dizem não votar somam 16%
Cenário 2 com Caiado e Zema
Lula chega a 39%;
Flávio Bolsonaro registra 32%
Romeu Zema marca 2%
Ronaldo Caiado tem 4%
Renan Santos e Aldo Rebelo aparecem com 1% cada.
Indecisos são 5%;
Brancos e nulos somam 16%,
Cenário 3 com Zema e Leite
Lula tem 36%
Flávio Bolsonaro aparece com 33%
Romeu Zema registra 3%,
Eduardo Leite marca 3%,
Renan Santos chega a 2%,
Aldo Rebelo soma 2%,
Indecisos são 5%,
Brancos e nulos totalizam 16%
Cenário 4 com Ratinho
Lula registra 36%
Flávio Bolsonaro tem 33%
Ratinho Júnior aparece com 7%
Renan Santos e Aldo Rebelo somam 2% cada.
Indecisos são 5%
Brancos e nulos totalizam 15%
Cenário 5 com Zema
Lula aparece com 37%
Flávio Bolsonaro marca 34%,
Romeu Zema registra 3%
Renan Santos e Aldo Rebelo têm 2% cada.
Indecisos são 5%
Brancos e nulos somam 17%
Cenário 6 com Caiado
Lula tem 36%
Flávio Bolsonaro registra 34%
Ronaldo Caiado marca 4%
Renan Santos aparece com 2%
Aldo Rebelo chega a 2%
Indecisos são 5%
Brancos e nulos totalizam 17%
Cenário 7 com Leite
Lula registra 36%
Flávio Bolsonaro aparece com 35%
Eduardo Leite soma 3%
Renan Santos e Aldo Rebelo têm 2% cada.
Indecisos são 5%
Brancos e nulos chegam a 17%
Metodologia
A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores, entre os dias 6 e 9 de março, por meio de entrevista presencial. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-05809/2026.