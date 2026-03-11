Quaest: Lula e Flávio aparecem empatados com 41% no segundo turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026, segundo a 3ª rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (11/3). Ambos têm 41% das intenções de voto, configurando o cenário mais competitivo entre os dois desde o início da série deste ano.

O resultado marca mudança em relação ao levantamento anterior, com avanço do pré-candidato da oposição e oscilação negativa do presidente. A pesquisa foi realizada entre 6 e 9 de março, com 2.004 entrevistas presenciais em todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Cenário de segundo turno

Lula x Bolsonaro

No primeiro cenário pesquisado pela Quaest, Lula e Flávio empatam com 41% das intenções de voto. Os votos brancos, nulos ou os que não vão votar somam 16%. Os indecisos são 2%. Na última aferição da Quaest, realizada em fevereiro, o petista estava à frente do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula aparecia com 43% e Flávio, 38%

Lula: 41%

Flávio Bolsonaro: 41%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Indecisos: 2%



Com outros candidatos

Lula x Ratinho

Na segunda simulação, o chefe do Executivo aparece com 42% e o governador do paraná, Ratinho Junior (PSD), com 33%. São 22% os que votam branco, nulo, ou que não irão votar. Os indecisos são 3%.

Lula: 42%

Ratinho 33%

Branco/Nulo/Não vai votar: 22%

Indecisos: 3%

Lula x Zema

No terceiro quadro, Lula vence o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com uma diferença de dez pontos. O petista marca 44% ante a 34% do mineiro. Os votos em branco, nulos ou os que não vão votar são 19%. Indecisos somam 3%.

Lula: 44%

Romeu Zema: 34%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Indecisos: 3%

Lula x Caiado

No quarto cenário, o petista vence o atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), por uma diferença de 12 pontos. Lula aparece com 44% e Caiado com 32%. Os brancos, nulos ou os que não vão votar são 21%, enquanto os indecisos somam 3%.

Lula: 44%

Ronaldo Caiado: 32%

Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Indecisos: 3%

Lula x Leite

Na disputa entre Lula e Eduardo Leite (PSD), governador do Rio Grande do Sul, o petista alcança 42%, enquanto o gaúcho marca 26%. São 29% os votos em branco, nulos ou os que não vão votar. Os indecisos são 3%.

Lula: 42%

Eduardo Leite: 26%

Branco/Nulo/Não vai votar: 29%

Indecisos: 3%

Lula x Rebelo

Lula: 44%

Aldo Rebelo: 23%

Branco/Nulo/Não vai votar:30%

Indecisos: 3%

Lula x Santos

Lula: 43%

Eduardo Leite: 24%

Branco/Nulo/Não vai votar:30%

Indecisos: 3%

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores, entre os dias 6 e 9 de março, por meio de entrevista presencial. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-05809/2026.