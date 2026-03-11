Quaest: Lula e Flávio aparecem empatados com 41% no segundo turno
Esta é a primeira vez que os dois pré-candidatos aparecem empatados. Pesquisa foi realizada entre 6 e 9 de março
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026, segundo a 3ª rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (11/3). Ambos têm 41% das intenções de voto, configurando o cenário mais competitivo entre os dois desde o início da série deste ano.
O resultado marca mudança em relação ao levantamento anterior, com avanço do pré-candidato da oposição e oscilação negativa do presidente. A pesquisa foi realizada entre 6 e 9 de março, com 2.004 entrevistas presenciais em todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.
Cenário de segundo turno
Lula x Bolsonaro
No primeiro cenário pesquisado pela Quaest, Lula e Flávio empatam com 41% das intenções de voto. Os votos brancos, nulos ou os que não vão votar somam 16%. Os indecisos são 2%. Na última aferição da Quaest, realizada em fevereiro, o petista estava à frente do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula aparecia com 43% e Flávio, 38%
- Lula: 41%
- Flávio Bolsonaro: 41%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
- Indecisos: 2%
Com outros candidatos
Lula x Ratinho
Na segunda simulação, o chefe do Executivo aparece com 42% e o governador do paraná, Ratinho Junior (PSD), com 33%. São 22% os que votam branco, nulo, ou que não irão votar. Os indecisos são 3%.
- Lula: 42%
- Ratinho 33%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 22%
- Indecisos: 3%
Lula x Zema
No terceiro quadro, Lula vence o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com uma diferença de dez pontos. O petista marca 44% ante a 34% do mineiro. Os votos em branco, nulos ou os que não vão votar são 19%. Indecisos somam 3%.
- Lula: 44%
- Romeu Zema: 34%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 19%
- Indecisos: 3%
Lula x Caiado
No quarto cenário, o petista vence o atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), por uma diferença de 12 pontos. Lula aparece com 44% e Caiado com 32%. Os brancos, nulos ou os que não vão votar são 21%, enquanto os indecisos somam 3%.
- Lula: 44%
- Ronaldo Caiado: 32%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 21%
- Indecisos: 3%
Lula x Leite
Na disputa entre Lula e Eduardo Leite (PSD), governador do Rio Grande do Sul, o petista alcança 42%, enquanto o gaúcho marca 26%. São 29% os votos em branco, nulos ou os que não vão votar. Os indecisos são 3%.
- Lula: 42%
- Eduardo Leite: 26%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 29%
- Indecisos: 3%
Lula x Rebelo
Lula: 44%
Aldo Rebelo: 23%
Branco/Nulo/Não vai votar:30%
Indecisos: 3%
Lula x Santos
Lula: 43%
Eduardo Leite: 24%
Branco/Nulo/Não vai votar:30%
Indecisos: 3%
Metodologia
A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores, entre os dias 6 e 9 de março, por meio de entrevista presencial. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-05809/2026.