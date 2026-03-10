Assine
ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro sobre Lula: 'Transborda intolerância e ódio'

Presidente cancelou ida à posse de presidente de direita no Chile nesta quarta-feira (11/3)

10/03/2026 19:30 - atualizado em 10/03/2026 19:42

o senador Flávio Bolsonaro
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) crédito: Miguel Schincariol/AFP

Pré-candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a criticar o presidente Lula (PT), seu principal adversário no pleito de outubro, nesta terça-feira (9/3).

O filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está no Chile para a posse do novo presidente José Antonio Kast, de direita, que será na quarta-feira (11). Lula também iria ao evento, mas cancelou a viagem e enviou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, como representante oficial.

Em entrevista à TV Band, Flávio disse que recebeu a informação de que o petista desistiu de ir à posse para evitar o encontro com ele.

Lula 'intolerante'

“Lamento que a essa altura do campeonato o Lula não consiga conviver com quem pensa diferente dele. Você vê que ele transborda tolerância, transborda o ódio”, disse o “01”. Eduardo Bolsonaro também estará no Chile para a posse de Kast.

Flávio, que disse estar “representando o país”, completou: “O Brasil não perde nada com a ausência dele. Afinal de contas, ele prefere se aproximar de países onde grupos terroristas dominam”.

A declaração reforça a tentativa de Flávio de se apresentar como um "Bolsonaro moderado", tentando vincular a Lula estigmas anteriormente associados ao bolsonarismo.

