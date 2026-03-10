Alessandro Vieira para Eduardo Bolsonaro: ‘Vai surfar e curtir o Mickey’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) reagiu nessa segunda-feira (9/3) às críticas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e afirmou, em publicação nas redes sociais, que ele deveria “ir surfar e curtir o Mickey” - em referência aos Estados Unidos, onde o ex-parlamentar mora desde março do ano passado -, e “deixar quem está trabalhando em paz”. A declaração ocorreu após Eduardo chamar o parlamentar de “cínico e dissimulado” por apresentar um pedido criação de uma CPI no Senado.

“Cara, vai surfar, curtir o Mickey ou coisa parecida. Deixa quem está trabalhando em paz. Vocês fizeram esse mesmo teatrinho em 2019 e o resultado todo mundo sabe. Seu irmão já assinou a CPI, foi a assinatura 29, já estamos em 35. Você já atrapalhou o Brasil demais, tá na hora de descansar”, escreveu o senador em publicação no X (antigo Twitter), na tarde dessa segunda.

A crítica de Eduardo veio após uma publicação anterior do senador na qual ele afirmou que já havia tentado instalar a chamada “CPI da Toga”, em 2019, e que enfrentou resistência da família Bolsonaro na ocasião. “Em abril de 2019 protocolei pedido de impeachment de Toffoli e Moraes por conta da criação do inquérito das fake news. Nos dois momentos a maior resistência foi dos seus irmãos Flávio e Eduardo, provavelmente preocupados com o processo das rachadinhas e não com o Brasil”, criticou.

Cara, vai surfar, curtir o Mickey ou coisa parecida. Deixa quem está trabalhando em paz. Vocês fizeram esse mesmo teatrinho em 2019 e o resultado todo mundo sabe. Seu irmão já assinou a CPI, foi a assinatura 29, já estamos em 35. Você já atrapalhou o Brasil demais, tá na hora de… — Alessandro Vieira (@_AlessandroSE) March 9, 2026

Depois da postagem, Eduardo Bolsonaro reagiu nas redes sociais e criticou a movimentação de Vieira para instalar uma comissão parlamentar de inquérito no Senado destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

Na publicação, Eduardo afirmou que o apoio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à criação da comissão não representa alinhamento político entre os parlamentares.



“Quem concorda contigo em uma pauta nem sempre converge na maioria das outras. Se você não tiver atenção e procurar saber mais sobre a vida de um político, você pode gerar expectativas que quando não atendidas te levam a ficar frustrado”, escreveu. Em seguida, acrescentou: “Atenção com Alessandro Vieira, poucos são tão cínicos e dissimulados como ele”.

Pedido de CPI

Mais cedo, Vieira havia informado que conseguiu o número mínimo de assinaturas necessárias para protocolar o pedido de criação de uma CPI no Senado. O objetivo da comissão seria investigar supostas fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e possíveis conexões citadas nas investigações que alcançariam os ministros do STF.

A discussão ocorre poucos dias depois da terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal. Na última quarta-feira (4), o empresário Daniel Vorcaro e o cunhado dele, Fabiano Zettel, foram presos durante a ação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a investigação, a operação apura suspeitas de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos ligados à atuação de uma organização criminosa.