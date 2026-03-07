Datafolha: Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro 43% no segundo turno

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (7), pela Folha de S.Paulo, mostra que, em um cenário de segundo turno nas eleições presidenciais de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem 43%.

No levantamento anterior, publicado em dezembro, Lula registrava 51% contra 36% de Flávio. Já na pesquisa realizada em julho de 2025, o presidente tinha 48% das intenções de voto, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso por tentativa de golpe, aparecia com 37%.

Leia: Flávio ‘moderado’: o dilema de herdar o bolsonarismo sem virar ‘candidato do passado’

O Datafolha ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre segunda-feira (3) e quinta-feira (5), em 137 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 46% (eram 51% em dezembro)

Flávio Bolsonaro (PL): 43% (eram 36% em dezembro)

Branco/nulo/nenhum: 10% (eram 12% em dezembro)

Não sabem: 1% (era 1% em dezembro)

Lula x Tarcísio

O instituto também testou um cenário de segundo turno entre Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que já confirmou a intenção de disputar a reeleição ao governo paulista. Nesse caso, Lula aparece com 45% das intenções de voto, contra 42% de Tarcísio.

Em dezembro, o presidente tinha 47%, enquanto o governador registrava 42%. Já na pesquisa de julho de 2025, Lula tinha 45% e Tarcísio 41%, configurando empate dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Lula (PT): 45% (eram 47% em dezembro)

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 42% (eram 42% em dezembro)

Branco/nulo/nenhum: 11% (eram 10% em dezembro)

Não sabem: 2% (eram 2% em dezembro)

Lula x Ratinho Jr.

Em uma eventual disputa contra o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), Lula aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o governador tem 41%.

No levantamento de dezembro, Lula registrava 47% contra 41% de Ratinho. Em julho de 2025, o cenário apontava 45% para o presidente e 40% para o governador.

Lula (PT): 45% (eram 47% em dezembro)

Ratinho Junior (PSD): 41% (eram 41% em dezembro)

Branco/nulo/nenhum: 13% (eram 11% em dezembro)

Não sabem: 2% (era 1% em dezembro)

Lula x Ronaldo Caiado

Em um possível segundo turno contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Lula aparece com 46% das intenções de voto, enquanto Caiado tem 36%.

Lula (PT): 46% (eram 47% em dezembro)

Ronaldo Caiado (PSD): 36% (eram 41% em dezembro)

Branco/nulo/nenhum: 16% (eram 11% em dezembro)

Não sabem: 2% (era 1% em dezembro)

Lula x Eduardo Leite

Em um cenário de segundo turno contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), Lula registra 46% das intenções de voto, enquanto o governador aparece com 34%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lula (PT): 46% (eram 47% em dezembro)

Eduardo Leite (PSD): 34% (eram 41% em dezembro)

Branco/nulo/nenhum: 18% (eram 11% em dezembro)

Não sabem: 2% (era 1% em dezembro)