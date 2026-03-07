Assine
Duda aciona MP após vídeos que insinuam agressão a mulheres viralizarem

Deputada afirma que conteúdos que sugerem violência após rejeição feminina nas redes sociais "normalizam a violência e alimentam a cultura do estupro".

Repórter
07/03/2026 11:33

Deputada federal Duda Salabert protocolou um requerimento para criação de CPI para apurar fraudes no setor da mineração
Deputada federal Duda Salabert protocolou um requerimento para criação de CPI para apurar fraudes no setor da mineração crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) informou que acionou o Ministério Público para investigar uma série de vídeos que têm circulado nas redes sociais nos últimos dias e que insinuam agressões contra mulheres que dizem “não” a investidas masculinas.

Segundo a parlamentar, os conteúdos fazem parte de uma tendência que ganhou força principalmente no TikTok, na qual homens sugerem que reagiriam com violência, humilhação ou vingança após serem rejeitados.

Em publicação nas redes sociais, a deputada criticou o conteúdo e afirmou que a situação não pode ser tratada como humor. “Não é ‘brincadeira’, não é ‘meme’, não é ‘trend’. É incitação à violência contra mulheres”, escreveu.

De acordo com Salabert, os vídeos contribuem para a naturalização da violência de gênero nas plataformas digitais. “Está circulando nas redes uma onda de vídeos em que homens dizem ou insinuam que, se receberem um ‘não’, a resposta seria agressão, humilhação ou vingança. Isso normaliza a violência e alimenta a cultura do estupro”, afirmou.

A parlamentar informou ainda que pediu a atuação do Ministério Público para avaliar se os conteúdos configuram crime. “Diante disso, acionamos o Ministério Público para que investigue os responsáveis e apure se há crime de incitação à violência e apologia à violência contra mulheres”, declarou.

O caso surge às vésperas do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, data marcada por mobilizações contra a violência de gênero e pela defesa dos direitos das mulheres.

