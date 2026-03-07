Duda aciona MP após vídeos que insinuam agressão a mulheres viralizarem

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) informou que acionou o Ministério Público para investigar uma série de vídeos que têm circulado nas redes sociais nos últimos dias e que insinuam agressões contra mulheres que dizem “não” a investidas masculinas.

Segundo a parlamentar, os conteúdos fazem parte de uma tendência que ganhou força principalmente no TikTok, na qual homens sugerem que reagiriam com violência, humilhação ou vingança após serem rejeitados.

Em publicação nas redes sociais, a deputada criticou o conteúdo e afirmou que a situação não pode ser tratada como humor. “Não é ‘brincadeira’, não é ‘meme’, não é ‘trend’. É incitação à violência contra mulheres”, escreveu.

De acordo com Salabert, os vídeos contribuem para a naturalização da violência de gênero nas plataformas digitais. “Está circulando nas redes uma onda de vídeos em que homens dizem ou insinuam que, se receberem um ‘não’, a resposta seria agressão, humilhação ou vingança. Isso normaliza a violência e alimenta a cultura do estupro”, afirmou.

A parlamentar informou ainda que pediu a atuação do Ministério Público para avaliar se os conteúdos configuram crime. “Diante disso, acionamos o Ministério Público para que investigue os responsáveis e apure se há crime de incitação à violência e apologia à violência contra mulheres”, declarou.

O caso surge às vésperas do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, data marcada por mobilizações contra a violência de gênero e pela defesa dos direitos das mulheres.