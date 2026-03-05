A história por trás do 8 de março: quando e por que a data é celebrada

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é frequentemente associado a homenagens e presentes, mas sua origem está longe de ser apenas comemorativa. A data nasceu de greves e manifestações de mulheres operárias no início do século 20, que lutavam por melhores condições de trabalho, salários justos e direito ao voto. É um marco de luta política e social, não apenas uma celebração.

Diferente do que muitos pensam, a história não começou com um incêndio em uma fábrica de Nova York em 1857. Esse evento é considerado um mito. As raízes históricas são mais complexas e ligadas ao movimento socialista. Em 1910, durante a Segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, a alemã Clara Zetkin propôs a criação de uma jornada anual de manifestações por direitos, sem definir um dia fixo.

A data 8 de março se consolidou após uma grande manifestação de mulheres na Rússia em 1917. Em 8 de março daquele ano (23 de fevereiro no calendário russo da época), tecelãs e outras trabalhadoras foram às ruas protestar contra a fome, a guerra e as más condições de vida. O movimento foi um dos estopins da Revolução Russa. A data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) apenas em 1975.

O 8 de março é feriado?

No Brasil, o Dia Internacional da Mulher não é um feriado nacional. A data é considerada um ponto facultativo em algumas empresas e repartições públicas, mas não há uma lei que determine a folga geral. A rotina de trabalho e estudos segue normalmente na maior parte do país.

A situação é diferente em outros lugares do mundo. A data é um feriado oficial em países como Rússia, Ucrânia, Cuba, China e Angola. Na Alemanha, tornou-se feriado em alguns estados, como em Berlim desde 2019. Nestes locais, o 8 de março é um dia de descanso e mobilização social.

Por que a data é importante?

Manter a memória da origem do 8 de março é fundamental para entender seu propósito. A data serve como um momento de reflexão e cobrança por igualdade de gênero. É um dia para dar visibilidade a pautas como o combate à violência contra a mulher, a equiparação salarial, a maior representatividade na política e a divisão justa das tarefas domésticas.

Mais do que receber flores, a data convida a sociedade a debater os desafios que as mulheres ainda enfrentam e a reforçar o compromisso com a construção de um futuro mais justo e igualitário para todos.

