Dia da Mulher: 5 leis importantes que toda brasileira deveria conhecer

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, vai muito além das homenagens. A data simboliza a luta contínua por direitos e igualdade de gênero, um movimento que se reflete em conquistas importantes na legislação brasileira. Conhecer essas leis é fundamental para garantir a proteção e o empoderamento feminino.

As normas abordam desde a violência doméstica até a igualdade no mercado de trabalho, oferecendo ferramentas essenciais para a defesa das mulheres em diversas situações. Entender o que cada uma estabelece é o primeiro passo para exigir seu cumprimento e construir uma sociedade mais justa. Confira cinco legislações que toda brasileira deveria conhecer.

Leia Mais

Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006)

Marco na proteção feminina, é a principal ferramenta contra a violência doméstica. Em 2025, o nome "Lei Maria da Penha" foi oficialmente formalizado por lei. Ela define cinco tipos de agressão (física, psicológica, sexual, patrimonial e moral) e garante medidas protetivas de urgência, que agora devem ser concedidas de forma sumária após o depoimento da vítima.

Lei do Feminicídio Lei nº 13.104/2015 e atualização pela Lei nº 14.994/2024)



Originalmente criada para incluir o feminicídio como uma qualificadora do homicídio, a legislação foi endurecida em 2024, tornando-o um crime autônomo e mais grave. Agora, o assassinato de uma mulher por razões da condição do sexo feminino é punido com a maior pena do Código Penal brasileiro (até 40 anos de reclusão). A norma reconhece a gravidade da violência motivada por misoginia, sendo um crime hediondo que impõe regras rigorosas para a progressão de regime e veda benefícios como a saída temporária.

Lei da Importunação Sexual (Lei nº 13.718/2018)



A prática de ato libidinoso contra alguém sem sua anuência, como toques indesejados ou o ato de “encoxar” em locais públicos, passou a ser crime com esta lei. Antes, tais atos eram enquadrados como contravenção penal, com punições brandas. A nova legislação preenche uma lacuna importante, garantindo mais segurança às mulheres no dia a dia.

Lei da Igualdade Salarial (Lei nº 14.611/2023)



Sancionada para combater a diferença salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função, esta lei obriga empresas com 100 ou mais funcionários a divulgarem relatórios de transparência salarial. O objetivo é facilitar a fiscalização e a denúncia de casos de discriminação, aplicando multas às companhias que não cumprirem a isonomia.

Lei Carolina Dieckmann (Lei nº 12.737/2012)



Essa legislação tornou crime a invasão de aparelhos eletrônicos para obter, adulterar ou destruir dados sem autorização do titular. Embora seja uma proteção para todos, a norma ganhou destaque por sua relevância no combate a crimes digitais que afetam majoritariamente as mulheres, como a exposição não consentida de fotos ou vídeos íntimos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.