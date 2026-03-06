7 filmes e séries de diretoras para maratonar neste 8 de março

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é a oportunidade perfeita para conhecer o trabalho de diretoras que transformaram o cinema e a televisão. Com narrativas potentes e olhares únicos, essas cineastas oferecem histórias que emocionam, provocam reflexão e divertem. A lista a seguir reúne desde fenômenos culturais recentes a clássicos contemporâneos que mostram a força da direção feminina na indústria audiovisual.

"Barbie"

Dirigido por Greta Gerwig, o filme foi um grande fenômeno cultural em 2023. A trama acompanha a boneca mais famosa do mundo em uma jornada de autodescoberta, saindo da Barbielândia para enfrentar as complexidades do mundo real. Com um roteiro inteligente e visual vibrante, a produção discute temas como patriarcado e identidade de forma acessível e bem-humorada.

"Nomadland"

Vencedor do Oscar de Melhor Filme e Melhor Direção para Chloé Zhao, este longa acompanha Fern, uma mulher que, após perder tudo na crise econômica, embarca em uma viagem pelo oeste americano vivendo como uma nômade em sua van. O filme oferece um retrato sensível e poderoso sobre recomeços, liberdade e a busca por um lugar no mundo.

"Mulher-Maravilha"

Patty Jenkins quebrou barreiras ao dirigir um dos maiores sucessos do universo de super-heróis. A história de origem da princesa amazona Diana, que deixa sua ilha para lutar na Primeira Guerra Mundial, é uma aventura épica que redefiniu o papel das mulheres em filmes de ação e se tornou uma inspiração para milhões de pessoas.

"Retrato de uma Jovem em Chamas"

Este aclamado filme francês, dirigido por Céline Sciamma, é uma obra de arte visual e narrativa. A história se passa no século XVIII e acompanha a pintora Marianne, contratada para fazer o retrato de casamento de Héloïse sem que ela saiba. O longa explora o amor, o desejo e a arte sob o olhar feminino com uma delicadeza rara.

"Que Horas Ela Volta?"

A diretora brasileira Anna Muylaert assina este filme que expõe as complexas relações de classe no Brasil. A trama gira em torno de Val, uma pernambucana que trabalha como babá em São Paulo, e a chegada de sua filha, Jéssica, que questiona as barreiras invisíveis da casa. Uma obra necessária para entender dinâmicas sociais do país.

"Fleabag"

Criada e estrelada por Phoebe Waller-Bridge, esta série britânica é um marco da televisão moderna. Com um humor ácido e diálogos afiados, a produção acompanha a vida de uma jovem mulher lidando com o luto, a família e relacionamentos em Londres. A quebra da quarta parede, em que a protagonista conversa com o espectador, cria uma conexão imediata e única.

"Adoráveis Mulheres"

Outro trabalho primoroso de Greta Gerwig, esta adaptação do clássico da literatura acompanha a vida das irmãs March após a Guerra Civil Americana. Cada uma delas busca encontrar seu próprio caminho no mundo, desafiando as expectativas sociais da época. O filme é uma celebração da sororidade, da ambição feminina e da importância de contar as próprias histórias.

