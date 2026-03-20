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Lula distribui pão de queijo para jornalistas em evento em Betim

Presidente quis compensar atraso de mais de duas horas em compromisso na Região Metropolitana de Belo Horizonte

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Ana Mendonça
Giovanna de Souza
Ana Mendonça
Repórter
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
20/03/2026 14:42

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Lula serviu pães de queijo a jornalistas após atraso de agenda
Lula serviu pães de queijo a jornalistas após atraso de agenda na Regap, em Betim, na Grande BH crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) distribuiu pães de queijo para jornalistas presentes em uma agenda do governo federal na Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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O evento teve como objetivo anunciar a retomada de investimentos da Petrobras em Minas Gerais. Marcada para começar às 10h, a agenda teve atraso de mais de duas horas. Os salgados típicos do estado foram distribuídos para compensar a demora.

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Lula esteve acompanhado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, do senador Rodrigo Pacheco, que é cotado como possível candidato ao governo mineiro com apoio do PT em 2026, além de autoridades locais. Também participam da agenda a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), o prefeito de Betim, Heron Guimarães (União Brasil), e o vereador de Belo Horizonte Pedro Rousseff (PT).

Durante a visita, o governo federal e a Petrobras anunciaram aportes previstos no Plano de Negócios da estatal para o período de 2026 a 2030. A estimativa é de R$ 3,8 bilhões em investimentos na Regap, com geração de cerca de 8 mil postos de trabalho. No horizonte de 10 anos, o volume total pode chegar a R$ 9 bilhões, com potencial de 36 mil empregos diretos e indiretos.

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O senador Pacheco evitou falar sobre o cenário eleitoral. Abordado pela imprensa, o parlamentar afirmou que não comentaria a disputa estadual. Segundo ele, “esse é um anúncio do governo federal. Por isso, não vou falar sobre as eleições em Minas Gerais”.

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