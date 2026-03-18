Vídeo tira de contexto fala de Lula sobre andar a pé e combustível

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.



Um vídeo que circula nas redes sociais atribui ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) uma suposta recomendação para que a população “ande a pé” por causa do aumento no preço dos combustíveis. A publicação, no entanto, distorce o contexto da fala, que não tinha relação com gasolina, mas com críticas ao uso indiscriminado de canetas para emagrecimento.

O trecho viral mostra Lula dizendo que “o cara tem que aprender que andar faz bem”, acompanhado de legendas que sugerem que a declaração seria uma resposta à alta dos combustíveis. O conteúdo tem sido compartilhado por perfis alinhados ao bolsonarismo, entre eles o do senador Marcos do Val (Podemos-ES).

Veja a fala completa

A fala original foi feita no último dia 13, em evento no Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o presidente tratava da distribuição pelo SUS de “canetas emagrecedoras”, como o Ozempic e Mounjaro, e criticava o uso sem necessidade e indicação clínica.

Antes do trecho que viralizou, Lula afirmou que “o remédio não é um prêmio para quem é relaxado” e que a medicação deve ser destinada a pessoas com indicação médica. Em seguida, passou a defender mudanças de hábito, como a prática de atividade física, ao mencionar a importância de caminhar no cotidiano.

“Por que que as pessoas não andam meia hora todo dia? Por que não caminham? Por que não fazem ginástica? As pessoas têm que aprender a tirar a bunda da cadeira e andar um pouco. O cara vai comprar pão, vai de carro. O cara vai na farmácia, vai de carro. O cara, sabe, anda um pouco. Ele tem que aprender que andar faz bem”, disse.

O contexto do discurso também envolvia o anúncio feito pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), sobre a intenção de ofertar medicamentos para emagrecimento na rede pública municipal. Durante o evento, Paes defendeu a ampliação do acesso e pediu que o Ministério da Saúde avaliasse a inclusão desse tipo de tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS).

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Diferentemente do que sugerem as postagens, não houve qualquer menção ao preço da gasolina ou a combustíveis no evento.

