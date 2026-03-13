Petrobras aumenta preço do diesel nas refinarias em R$ 0,38 por litro

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (13;3) aumento de R$ 0,38 por litro no preço do diesel vendido em suas refinarias. A alta foi anunciada um dia depois anúncio de pacote do governo federal para enfrentar a escalada das cotações internacionais do petróleo após o início da guerra no Irã.

O aumento é superior aos R$ 0,32 por litro de isenção de PIS/Cofins anunciados pelo governo. Segundo a Petrobras, o diesel sairá de suas refinarias a partir deste sábado a R$ 3,65 por litro.



Na abertura do mercado desta sexta, o litro do diesel nas refinarias da estatal custava R$ 2,34 abaixo da paridade de importação calculada pela Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis).

As medidas do governo para enfrentar a crise foram anunciadas em meio a pressões do agronegócio e do setor de transporte, que já sentem os efeitos da guerra sobre seus custos. Distribuidoras e importadores privados estão repassando a alta do preço e o diesel já subiu 7% em março.







Em ofício ao governo, a Abrava (Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores) ameaçou convocar greve dos caminhoneiros. A entidade reclamava de "inércia" e relação à emergência e pedia isenção de impostos e do pagamento de pedágio até o fim da crise.



A Anatrip (Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual Semiurbano de Passageiros) foi à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) pedir reequilíbrio econômico-financeiro das tarifas para ajustá-las à alta de custos.

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Em outra frente, distribuidoras de médio porte e importadores vinham alertando para risco de falta do produto diante da elevada defasagem praticada pela Petrobras. As empresas estavam evitando trazer diesel a preços muito maiores do que os da estatal.