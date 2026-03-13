Assine
overlay
Início Economia
COMBUSTÍVEIS

Petrobras aumenta preço do diesel nas refinarias em R$ 0,38 por litro

Diesel sairá das refinarias a partir deste sábado a R$ 3,65 por litro, apesar do pacote anunciado pelo governo para compensar as cotações internacionais

Publicidade
Carregando...
NP
NICOLA PAMPLONA
NP
NICOLA PAMPLONA
Repórter
13/03/2026 13:55

compartilhe

SIGA
x
A pesquisa analisava o fluxo geotÃ©rmico na regiÃ£o de poÃ§os de petrÃ³leo perfurados pela Petrobras nos anos 1970.
Na abertura do mercado desta sexta, o litro do diesel nas refinarias da estatal custava R$ 2,34 abaixo da paridade de importação calculada pela Abicom crédito: Geraldo FalcÃ£o/ AgÃªncia Petrobras

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (13;3) aumento de R$ 0,38 por litro no preço do diesel vendido em suas refinarias. A alta foi anunciada um dia depois anúncio de pacote do governo federal para enfrentar a escalada das cotações internacionais do petróleo após o início da guerra no Irã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O aumento é superior aos R$ 0,32 por litro de isenção de PIS/Cofins anunciados pelo governo. Segundo a Petrobras, o diesel sairá de suas refinarias a partir deste sábado a R$ 3,65 por litro.

Leia Mais

Na abertura do mercado desta sexta, o litro do diesel nas refinarias da estatal custava R$ 2,34 abaixo da paridade de importação calculada pela Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis).

As medidas do governo para enfrentar a crise foram anunciadas em meio a pressões do agronegócio e do setor de transporte, que já sentem os efeitos da guerra sobre seus custos. Distribuidoras e importadores privados estão repassando a alta do preço e o diesel já subiu 7% em março. 

 

Em ofício ao governo, a Abrava (Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores) ameaçou convocar greve dos caminhoneiros. A entidade reclamava de "inércia" e relação à emergência e pedia isenção de impostos e do pagamento de pedágio até o fim da crise. 

A Anatrip (Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual Semiurbano de Passageiros) foi à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) pedir reequilíbrio econômico-financeiro das tarifas para ajustá-las à alta de custos. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em outra frente, distribuidoras de médio porte e importadores vinham alertando para risco de falta do produto diante da elevada defasagem praticada pela Petrobras. As empresas estavam evitando trazer diesel a preços muito maiores do que os da estatal.

Tópicos relacionados:

combustiveis diesel estados-unidos eua guerra ira israel petrobras petroleo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay