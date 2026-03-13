Guerra prolongada no Oriente Médio pode elevar PIB e inflação, estima governo

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Fazenda estima que uma guerra prolongada no Oriente Médio, com destruição de infraestrutura petrolífera e interrupções logísticas, pode elevar o PIB brasileiro em 0,36 e a inflação em 0,58 ponto percentual no ano de 2026.



De acordo com a Secretaria de Política Econômica da pasta, a disrupção causada pelo aumento no preço do barril de petróleo também elevaria em US$ 10,3 bilhões o superavit comercial, levando a uma valorização cambial de 4,5% e aumento de aproximadamente R$ 96,6 bilhões na receita da União.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No caso de choque temporário, com redução do conflito nos próximos dias, o impacto sobre a economia brasileira seria menor, diz a Fazenda, com crescimento adicional de 0,10 ponto percentual no PIB e de 0,14 ponto na inflação ao consumidor.