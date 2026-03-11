Assine
CUSTO DE VIDA

Como o preço da gasolina afeta a inflação e o preço dos alimentos

O impacto do combustível vai muito além do seu carro; entenda como o custo do frete influencia o valor final de quase todos os produtos no mercado

JR
João Renato Faria
JR
João Renato Faria
Repórter
11/03/2026 11:53 - atualizado em 11/03/2026 11:59

O valor exibido na bomba de gasolina impacta a cadeia de transporte e o preço final de diversos produtos ao consumidor. crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O susto ao ver o preço da gasolina na bomba é só o começo de uma conta que se estende até o caixa do supermercado. O valor que você paga pelo combustível impacta diretamente o preço da comida na sua mesa e de quase todos os produtos que consome no dia a dia. Esse efeito ocorre porque mais de 60% de todas as mercadorias no Brasil são transportadas por caminhões, tornando a economia altamente dependente do custo do frete rodoviário.

A explicação é simples: quando o diesel e a gasolina ficam mais caros, o custo do frete aumenta. Esse valor adicional é repassado ao longo de toda a cadeia produtiva. Imagine o trajeto de um simples iogurte. O leite sai da fazenda, a embalagem plástica vem da indústria e o rótulo de uma gráfica, tudo transportado por veículos.

Depois de pronto, o produto final ainda precisa viajar do laticínio para um centro de distribuição e, de lá, para as prateleiras do mercado. Cada uma dessas etapas de transporte tem seu custo influenciado diretamente pelo preço nos postos. No fim, quem paga por todos esses fretes é o consumidor.

O efeito cascata na economia

O impacto não se limita aos alimentos. Desde roupas e eletrônicos até materiais de construção, quase tudo o que compramos depende do transporte rodoviário para chegar até nós. Por isso, o preço dos combustíveis é um dos principais componentes da inflação, o índice que mede o aumento geral dos preços na economia.

Essa alta também afeta outros serviços essenciais. As tarifas do transporte público, como ônibus, podem subir para compensar os gastos maiores das empresas. O mesmo acontece com os valores das corridas em aplicativos de transporte e com os serviços de entrega, que ajustam suas taxas.

No campo, a situação se repete. O diesel é fundamental para abastecer tratores, colheitadeiras e outras máquinas agrícolas. Um combustível mais caro eleva o custo de produção dos alimentos antes mesmo de eles serem colhidos e transportados.

Fatores como a cotação internacional do petróleo, a variação do dólar e os impostos definem o preço final da gasolina. Entender essa dinâmica ajuda a perceber por que uma mudança na política de preços da Petrobras ou um conflito no exterior podem fazer o seu carrinho de compras ficar mais caro semanas depois. O valor na bomba funciona como um termômetro para a saúde do bolso de todos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

