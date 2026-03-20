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AGENDA EM MINAS

Pacheco evita falar sobre governo em agenda com Lula

Abordado pela imprensa, o parlamentar afirmou que não comentaria a disputa estadual, uma vez que participava de um evento federal

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Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
20/03/2026 13:57

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Senador Rodrigo Pacheco (PSD) durante evento com o presidente Lula em Betim, na Grande BH
Senador Rodrigo Pacheco (PSD) durante evento com o presidente Lula em Betim, na Grande BH crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press

Cotado como possível candidato ao governo de Minas Gerais com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Rodrigo Pacheco (PSD) evitou falar sobre o cenário eleitoral nesta sexta-feira (20), durante agenda federal na Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Abordado pela imprensa, o parlamentar afirmou que não comentaria a disputa estadual. Segundo ele, “esse é um anúncio do governo federal. Por isso, não vou falar sobre as eleições em Minas Gerais”.

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Pacheco acompanhou a visita de Lula ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, além de lideranças locais, como a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), o prefeito de Betim, Heron Guimarães (União Brasil), e o vereador Pedro Rousseff (PT).

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A agenda foi marcada pelo anúncio da retomada de investimentos da Petrobras em Minas, com previsão de R$ 3,8 bilhões aplicados na Regap até 2030 e geração estimada de 8 mil empregos. No horizonte de dez anos, o volume pode chegar a R$ 9 bilhões, incluindo projetos voltados à ampliação da capacidade produtiva da refinaria e iniciativas ligadas à transição energética.

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A presença de Pacheco no evento ocorre em meio ao aumento das articulações políticas no estado e à tentativa do Palácio do Planalto de fortalecer aliados para a disputa pelo governo mineiro em 2026.

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