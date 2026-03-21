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ELEIÇÕES 2026

Ex-deputado mineiro se filia ao PL para tentar o 5º mandato na Câmara

PL é o sexto partido de Fabinho Liderança, que começou a carreira política como prefeito de Malacacheta

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
21/03/2026 11:11

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Fábio Ramalho, conhecido como Fabinho Liderança, se filiou ao PL
Fábio Ramalho, conhecido como Fabinho Liderança, se filiou ao PL crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

O ex-deputado federal Fábio Ramalho, conhecido como Fabinho Liderança, deixou nessa sexta-feira (20/3) o MDB e assinou filiação ao PL, pelo qual vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

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Fabinho Liderança esteve na sede estadual do partido em Belo Horizonte e divulgou fotos ao lado do deputado federal Domingos Sávio, presidente do PL em Minas Gerais e pré-candidato ao Senado Federal.

 

Fabinho Liderança e o deputado federal Domingos Sávio na sede do PL em BH
Fabinho Liderança e o deputado federal Domingos Sávio na sede do PL em BH Divulgação

Fabinho Liderança

O PL é o sexto partido de Fabinho Liderança, que começou a carreira política como prefeito de Malacacheta, no Vale do Mucuri, em 1997, pelo PTB. Depois, passou por PFL, PV, PMB e MDB.

O ex-deputado acumulou quatro mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados, entre 2007 e 2022, quando não conseguiu se reeleger. Nas legislaturas 2017 e 2018, ocupou a vice-presidência da Casa.

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