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MOVIMENTAÇÃO UNIÃO-PP

Zé Silva e Pedro Aihara se filiam à Federação União Progressista

Evento terá presentes os presidentes nacionais do PP, o senador Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antônio Rueda

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
20/03/2026 17:42

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Zé Silva e Pedro Aihara oficializam filiação ao União-PP neste sábado (21/3)
Zé Silva e Pedro Aihara oficializam filiação ao União-PP neste sábado (21/3) crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Os deputados federais Pedro Aihara e Zé Silva vão deixar o PL e o Solidariedade e se unirão à Federação União Progressista. A filiação será oficializada em evento no Centro de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (21/3). 

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A cerimônia será acompanhada pelos presidentes nacionais do Progressistas (PP), senador Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antônio Rueda. Além deles, o secretário de Governo de Minas Gerais, Marcelo Aro, e outros parlamentares, prefeitos, vereadores, dirigentes partidários são esperados no evento.

Atualmente deputado pelo PL, Aihara é ex-porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Ele foi eleito em 2022 pelo Partido Patriota depois de ganhar popularidade durante a tragédia de Brumadinho e se tornou um dos rostos mais visíveis durante os trabalhos de buscas por desaparecidos, vítimas do rompimento da barragem da Vale.

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Eleito pelo Solidariedade, Zé Silva é um engenheiro agrônomo com uma trajetória política marcada pela defesa do agronegócio, fortalecimento dos municípios e atuação em favor do desenvolvimento regional. Ele foi presidente da Emater-MG, Gerente Estadual do Programa Minas Sem Fome e membro do Conselho Estadual de Política Agrícola entre os anos de 2003 e 2010, durante o governo de Aécio Neves. Foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2010 e segue no cargo.

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A Federação afirma que a aliança entre o Progressistas e do União Brasil une duas das principais forças partidárias do país, com o objetivo de alinhar agendas, ampliar a presença dos dois partidos nos estados e fortalecer a atuação conjunta no Congresso Nacional.

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