Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Damião nega apoio definido do União a Simões: ‘Conversando com todo mundo'

Prefeito confirmou apoio a Marcelo Aro ao Senado, mas negou definição nas articulações para a disputa do governo de Minas

Publicidade
Carregando...
Denys Lacerda
AM
Andrei Megre
Denys Lacerda
Repórter
Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas
AM
Andrei Megre
Repórter
13/03/2026 17:50

compartilhe

SIGA
x
Álvaro Damião (União Brasil), prefeito de Belo Horizonte
Álvaro Damião (União Brasil), prefeito de Belo Horizonte crédito: Túlio Santos/EM/D.A. Press

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), negou que seu partido tenha definido o posicionamento nas eleições de Minas Gerais, em entrevista ao Estado de Minas nesta sexta-feira (13/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Aliados do vice-governador Mateus Simões (PSD), pré-candidato ao Palácio Tiradentes, garantem que o apoio da federação União-PP está selado. Nesta semana, durante participação no programa Estado de Minas Entrevista, o secretário de Governo Marcelo Aro (PP) disse que tem a palavra dos presidentes de ambos os partidos garantindo estar ao lado de Simões.

Questionado se vai endossar o apoio, Damião respondeu: “Não é ‘eu vou’, ou ‘eu não vou’ [apoiar Simões]. Quem define isso é o presidente [do União, Antonio] Rueda. É ele que define. A gente está conversando com todo mundo, né? Vamos esperar, eleição todo ano é a mesma coisa”.

Mesmo diante da garantia ao entorno de Simões, ainda existe a possibilidade da federação União-PP entrar na coligação para apoiar Rodrigo Pacheco (PSD), nome preferido de Lula (PT) para a disputa do governo em Minas, mas que ainda não se anunciou como pré-candidato. Até mesmo um apoio ao senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que lidera as pesquisas eleitorais, é cogitado na federação.

O prefeito de BH se colocou como “a pessoa do União Brasil em Minas Gerais” e destacou que não será candidato nas eleições deste ano. “A gente vai conversar com todo mundo e ver o que é melhor para Belo Horizonte. O que for melhor para Belo Horizonte, assim será definido”.

Leia Mais

Damião e Aro

Pré-candidato ao Senado, Marcelo Aro também revelou ao EM que será apoiado por Damião na disputa: “Eu não negociei absolutamente nada com Álvaro Damião em relação ao apoio para senador. Toda a nossa conversa sempre foi pensando em Belo Horizonte. E aí, para minha surpresa, em um dia recente agora. Nós estávamos jantando e o Álvaro falou assim: ‘Você vai ser meu candidato a senador, vou te apoiar’”.

Nesta sexta, o prefeito confirmou o acordo e disse que ele está vinculado a uma questão pessoal, e não política, novamente indicando indefinição quanto ao apoio ao governo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Marcelo Aro é um amigo, eu já tenho uma parceria com ele, mas não é partidária. A parceria que eu tenho é com o Marcelo Aro. E as estruturas que estão sendo montadas para poder participar ou não de uma eleição, a gente tem que aguardar. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda”, completou.

Tópicos relacionados:

alvaro-damiao eleicoes-2026 governo-de-minas marcelo-aro mateus-simoes senado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay