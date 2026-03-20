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O voo de Flávio Bolsonaro e Rueda para o Rio de Janeiro

Flávio Bolsonaro e Rueda voaram juntos para o Rio de Janeiro na manhã de quinta-feira, 19

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Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
20/03/2026 06:12

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O voo de Flávio Bolsonaro e Rueda para o Rio de Janeiro
O voo de Flávio Bolsonaro e Rueda para o Rio de Janeiro crédito: Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Flávio Bolsonaro e Antônio Rueda, presidente do União Brasil, voaram para o Rio de Janeiro juntos na manhã desta quinta-feira, 19.

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Os dois não sentaram lado a lado, mas passaram toda a fila de embarque conversando.

Flávio foi abordado por pelo menos três pessoas antes de embarcar no avião. Uma vez dentro da aeronave, não houve grande comoção com a presença do pré-candidato de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto.

Flávio definiu seu palanque no Rio de Janeiro, no final de fevereiro, com as bênçãos de Rueda. O maior aliado do presidente do União Brasil no estado, Márcio Canella, prefeito de Belford Roxo, será um dos candidatos apoiados pelo PL no Rio.

O objetivo da aliança do PL com o União Brasil é atrair a sigla para uma composição nacional. Mas, como contou a coluna, o entorno de Flávio vem monitorando o envolvimento de Rueda e do partido no escândalo do banco Master.

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A propósito, Rueda será candidato à Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro. O presidente do União Brasil é pernambucano.

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