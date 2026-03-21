PSB sobe o tom para manter Alckmin na vice de Lula

Carlos Siqueira elevou o tom em defesa de Geraldo Alckmin como vice na chapa de reeleição de Lula e tratou o debate como desnecessário.

Ex-presidente do PSB e hoje à frente da Fundação João Mangabeira, Siqueira afirmou à coluna que Lula “não vai encontrar vice melhor” do que Alckmin, destacando dois ativos centrais: lealdade e capacidade de articulação para resolver problemas do governo.

Para ele, a simples discussão em torno da vaga já é um erro político, e o custo de uma eventual troca seria “muito alto”.

“Esse assunto nem deveria estar sendo discutido. É uma questão de bom senso.”

A avaliação converge com a de José Dirceu, que, no mês passado, afirmou que retirar Alckmin da chapa poderia custar a própria eleição. Siqueira endossa esse diagnóstico.

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Enquanto isso, Lula segue evitando cravar publicamente o nome do vice. Nos bastidores, a cautela é atribuída à tentativa de acomodar movimentos do MDB, mantendo margem de negociação antes de bater o martelo.