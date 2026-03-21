Eduardo sobre Bolsonaro: 'Mesmo perseguido, segue imbrochável'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) completa 71 anos neste sábado (21/3). O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), o filho “03”, lamentou não poder falar com o pai, mas deixou mensagem de otimismo e afirmou que ele permanece “imbrochável”.

Eduardo está nos Estados Unidos desde março do ano passado. Em agosto, Jair Bolsonaro foi para a prisão domiciliar e, desde então, não fala com o filho “03”, nem por telefone.

“Há quase um ano, estou proibido de me comunicar com meu próprio pai por ordem de Alexandre de Moraes. Isso não é justiça, isso é tortura. Não querem apenas tirá-lo da eleição. Querem destruí-lo. Querem silenciar, intimidar e dar o exemplo: ‘é isso que acontece com quem enfrenta o sistema’. Mas falharam”, escreveu Eduardo.

“Mesmo perseguido, mesmo atacado, mesmo enfrentando problemas de saúde causados por essa perseguição desumana… ele segue de pé. Lúcido. Forte. Imbrochável”, completou.

'Imbrochável'

O termo “imbrochável” virou símbolo da exaltação à virilidade do ex-presidente. Em 2022, durante evento do 7 de setembro, pouco antes da eleição presidencial, Bolsonaro se referiu a si mesmo como “imbrochável” e puxou coro com apoiadores na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF).

O ex-presidente vai passar o aniversário no hospital DF Star, onde está internado devido a uma pneumonia bacteriana e segue sem previsão de alta na UTI. De qualquer maneira, Eduardo está otimista com a recuperação do pai e a reversão da sua condenação. Bolsonaro está preso após sentença de 27 anos e três meses por coordenar uma tentativa de golpe de Estado.

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“Pai, sei que hoje não posso te dar um abraço. Mas saiba: seguimos firmes. E vamos vencer. Um dia - e esse dia está próximo - voltaremos a sorrir juntos. Se Deus quiser, em outubro… ou até antes. Porque um homem íntegro, honesto, que se sacrifica pelo seu país, não merece perseguição. Merece liberdade”, concluiu o “03”.

