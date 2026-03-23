Redes reagem a Flávio Bolsonaro dançando em pré-candidaturas no Nordeste

A estratégia do senador Flávio Bolsonaro (PL) de dançar funk com pulos e giros em lançamentos de pré-candidaturas em capitais do Nordeste do país divide a opinião do público nas redes sociais.

Nesse fim de semana, o pré-candidato à presidência da República dançou ao som do “funk do 01” em eventos em João Pessoa (PB), e Natal (RN). A música, chamada “Zero Um, Novo Capitão”, criada a partir do uso de inteligência artificial, conta com trechos que afirmam que “o legado está vivo” e que é para “esquecer o passado” e “focar no que vem”.

No evento no Rio Grande do Norte, a aposta veio com uma atitude descontraída, uso de óculos modelo juliete e uma camisa amarela com a frase "Nordeste é solução", na contramão de uma alegação usada pela direita de que o Nordeste seria o problema, uma vez que a região tem um histórico de maior apoio a candidaturas de esquerda. O encontro oficializou o ex-prefeito Álvaro Dias como candidato ao governo do estado, com Babá Pereira na cadeira de vice. Na disputa pelo Senado, a chapa conta com o senador Styvenson Valentim (PSDB) e o militar Coronel Hélio (PL).

Nos bastidores, a iniciativa é vista como uma forma de “quebrar o gelo” e uma forma de cartão de visita para os discursos políticos, uma vez que Flávio ainda não demonstra familiaridade com grandes plateias.

Reações positivas...

Nos comentários da publicação oficial do senador, os seguidores, em sua maioria formado por políticos e eleitores, se dividiram entre apoiar a estratégia e criticar. “Ninguém segura! Parabéns e obrigado povo do Rio Grande do Norte”, comentou o senador de Santa Catarina Jorge Seif Junior (PL).

Outros políticos que demonstraram apoio foram o deputado federal Nicoletti (PL-RR), o senador Marcos Rogério (PL-RO), que é pré-candidato ao governo do estado e também foi apoiado por Flávio em evento de lançamento de campanha, e o deputado estadual São Paulo Paulo Mansur (PL).

Outros comentários positivos vieram de apoiadores não parlamentares, que já o chamam de “nosso presidente”. “Que lindo que essa dancinha viralizou, o importante é o que a pessoa representa!”, disse uma pessoa. “Só eu que to achando que vai dar certo? Meu Deus, eu to com esperança!”, comentou outra.

... e negativas

Na ala oposta, o sentimento compartilhado por opositores foi de “vergonha”. “Sentimento de vergonha por ele, apenas!”, comentou uma pessoa. A maior parte das críticas se estende por fora da página oficial de Flávio Bolsonaro. “Na boa, não tá legal não. Gente presa, morrendo… Não é hora de dancinha. O negócio tá sério”, disse uma pessoa. “Faltou só o nariz de palhaço!”, escreveu outra.

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A desaprovação veio até mesmo de eleitores do bolsonarista, que consideraram a atitude informal. “Tem meu voto, mas isso é desnecessário… Precisa ter postura”, escreveu um usuário de uma rede social. “Voto nele, mas a dancinha, pra mim, não pegou bem. Mais seriedade!”, escreveu outra pessoa. Já outra considera a dancinha “uma palhaçada” enquanto outros afirmam que a tática “faz a direita se tornar o que mais combatia, o ‘bom e velho pão e circo’ assim como é a esquerda”.