Flávio Bolsonaro sobre Moro no PL: ‘Alinhado com a gente’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou, nessa quarta-feira (18/3), apoio à pré-candidatura do colega Sergio Moro (União Brasil-PR) ao governo do Paraná. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Flávio chamou Moro de “amigo” e afirmou alinhamento político entre ambos.

“Fala, pessoal, uma grande alegria estar aqui com o meu amigo Sergio Moro, que é o nosso pré-candidato a governador no Paraná, uma pessoa que compartilha das mesmas pautas, entende o momento que o Brasil passa”, disse. Segundo ele, o ex-juiz está alinhado ao projeto político que, nas palavras do senador, busca resgatar o país e “recolocar o Brasil no caminho da prosperidade”.

A decisão de apoio foi formalizada após reunião entre Moro e a cúpula do PL. A estratégia do partido é consolidar um palanque no Paraná para impulsionar a eventual candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro no estado.

De acordo com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o apoio ao senador está definido, mas ainda depende de uma definição partidária. Moro atualmente está filiado ao União Brasil, mas há possibilidade de migração para o PL. “Vamos apoiar o Moro. Isso está certo. Agora, ele precisa definir a situação dele no União Brasil e no PP”, afirmou.

Ainda segundo Valdemar, a prioridade é unificar forças no estado para garantir uma vitória já no primeiro turno. “Vamos ter que unir todo mundo lá para ele ganhar a eleição no primeiro turno. Senão, estamos mortos por causa do Ratinho”, disse, em referência ao grupo político do atual governador do Paraná.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Moro foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro. No entanto, o senador e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) romperam as relações quando o ex-juiz anunciou a saída do ministério, acusando o então presidente de tentar interferir na Polícia Federal para proteger aliados de investigações. Eles se reaproximaram esse 2022 na tentativa de derrotar Lula (PT) nas eleições.