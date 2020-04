A trajetória de Moro no governo Bolsonaro após 22 anos de magistratura

Ministro Sérgio Moro (foto: Flickr)

Notoriedade

Denúncias

Sérgiodeixou a magistratura, conforme determina a lei, antes de assumir o, em 1º de janeiro de 2019. O ato de exoneração do cargo foi pedido por Moro ao presidente do Tribunal Regional Federal (TRF-4), Carlos Eduardo Tompson Flores Lenz, no dia 16 de novembro de 2018, 16 dias após aceitar o convite do recém-eleito Jairpara assumir o super ministério da Justiça e Segurança Pública, unificado especialmente para a gestão de Moro.Moro pediu a exoneração, após comunicar, no dia 5 de novembro, quatro dias após aceitar o convite, que sairia de férias, o que repercutiu mal entre setores da magistratura e do, pela discrepância de estar ao mesmo tempo no Judiciário e em vias de assumir outro cargo no Executivo, ferindo a indepedência entre os poderes da República.Na época, Moro declarou que se sentia ao mesmo tempo 'honrado' e 'pesaroso' ao aceitar o convite. A honra tinha a ver, óbvio, com o poder e a distinção do. No entanto, ele destacou, na ocasião, que o pesar estava relacionado por deixar 22 anos no cargo de magistrado.Mas Moro só ganhou notoriedade a partir da operação Lava-Jato, deflagrada em março de 2014, na Justiça Federal do Paraná. Moro ficou responsável, até se desligar da, pelos processos, em primeira instância, que investigam até hoje o maior esquema de lavagem de dinheiro e propinas que vieram a público no país.O maior feito da, comandado por Moro, foi a prisão após condenação em 2ª instância do ex-presidente Luiz Inácioda Silva (PT), que também por ação de Moro foi impedido de assumir o Ministério da Casa Civil da então presidente Dilma Rousseff, que sofreu impeachment em processo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal e votado no Congresso Nacional.



No ano passado, uma série de denúncias, iniciadas pelo site Intercept Brasil, depois em pareceria com outros veículos de comunicação, apontaram irregularidades na conduta de Moro e integrantes da força-tarefa do Ministério Público Federal (MPF) da Operação Lava-Jato, entre eles Dalton Dallagnol.

De acordo com as denúncias, eles são suspeitos de costurarem os processos das investigações da Lava-Jato de forma conjunta, o que é considerado infração grave do processo legal. Vieram a público. com esse viés, mensagens trocadas entre Moro e integrantes do MPF no aplicativo telegram.



O assunto caiu no esquecimento e as denúncias foram atribuídas a hackers, investigados pela Polícia Federal, que chegaram a ser presos e respondem a processo por isso. Moro chegou a ir ao Congresso Nacional, em depimentos na Câmara e no Senado, para responder as denúncias. Negou que tivesse feito conluio com promotores e procuradores para manipular as investigações.

Desavenças com Bolsonaro



A saia justa entre Bolsonaro e Moro começou logo no primeiro mês de governo. O presidente quer, desde aquela época, retirar do comando do Ministério da Justiça a Polícia Federal.



De lá pra cá, Moro tem estado na corda bamba por diversas vezes. O que o segurou até agora é sua alta popularidade, segundo institutos de pesquisas, maior que a do presidente.

Moro só chegou a 'ser ameaçado' em popularidade por Mandetta. O ex-ministron da Saúde ganhou projeção nacional durante as coletivas que fazia para relatar o boletim da pandemia e quais as providências que estavam sendo tomadas para enfrentar o coronavírus e, por consequência, a COVID-19.